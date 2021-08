“Il y a des perspectives pour une grande année”

09.08.2021 à 16:46 CEST

Paula B. Navarro

Dimanche dernier a été joué le Trophée Gamper au stade Johan Cruyff contre la Juventus. C’était le premier match de l’ère Barça sans Messi, le match amical s’est terminé 3-0 avec des buts de Depay, Braithwaite et Puig. Après avoir terminé le match, l’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri a parlé du match pour le microphone Sky Sport.

La défaite en amical contre le Barça, a poussé Allegri à commencer son interview en analysant ce qui s’est passé : “Je suis désolé pour le résultat, mais l’équipe a fait un bon match, surtout en première mi-temps. Nous sommes tous ensemble depuis seulement six jours, nous devons travailler et récupérer la condition. On a retrouvé un bon Barcelone, en bon état, avec plus de jeux dans les jambes. Je dirais que l’important c’est que le 22 il faut être prêt à ajouter les trois points à Udine“. “C’est bien. Sera de retour le mardi et le samedi sera disponible et je pense qu’il jouera une partie du jeu », a-t-il déclaré à propos du retour de Paulo Dybala.

Sur le marché, l’entraîneur de la Juventus a parlé de nouveaux venus comme le Brésilien Kaio Jorge : “EIl est jeune, il a de bonnes qualités, mais on ne lui met pas la responsabilité si on ne fait pas d’erreurs. Les jeunes ont besoin de grandir et d’être dans les meilleures conditions pour. bien performer.”

Au contraire, sur les arrivées possibles, Allegri a préféré ne pas donner de noms : “Je n’attends pas. L’entreprise fait le marché, on discute ensemble et puis on voit ce qui se passe. L’important est que l’équipe travaille et soit prête pour le 22. Donc si un vient, deux milieux de terrain, trois défenseurs… je ne sais pas. J’ai un excellent personnel sur lequel travailler. “.”Ramsey a joué un bon match contre la défense ce soir. Bernardeschi avait une bonne attitude. Il y a des perspectives suffisantes pour pouvoir passer une belle année”, a-t-il conclu.