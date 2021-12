« Il y a des preuves que Rodrigo est son fils »

Vicente Fernández : « Rodrigo est son fils », dit la fille de Chente | Agence du Mexique

Vicente Fernández est à peine parti depuis près d’une semaine et le nom de « Le Charro de Huentitan« , est la cible de diverses polémiques et de nouvelles révélations, la supposée fille se dévoile et révèle plus de » vérités « .

le chanteuse, Vicente Fernández, dont il aurait transcendé, aurait eu un fils avec Patricia Fernández, Rodrigo, serait parvenu à un accord avec la mère du jeune homme, selon ce qu’annoncerait une nouvelle fille de Don Vicente.

Peu de temps après le corps de Vicente Fernández a été licencié en hommage à l’intérieur de son ranch, « Les poulains« De fortes polémiques remettent en cause l’image du « charro mexicain ».

Après avoir appris que le jeune homme n’était pas le fils de Vicente Fernández après avoir subi un test ADN, une fille présumée de « Chente« Ana Lilia est récemment sortie pour révéler toute la vérité.

Par le canal « argüendetv », le « youtubeur« , reprend deux des questions les plus controversées sur l’acteur de films comme » El Arracadas « et détaille comment ce scandale a été défini.

Apparemment, Patricia, (la mère de Rodrigo) aurait accepté et même choisi de disparaître, ce qui aurait suscité encore plus de doutes sur le résultat clinique supposé.

Rodrigo, qui à un moment donné a été présenté comme « fils de Vicente Fernández Gómez« , et que plus tard, il s’avérerait que » non « , vivait de très près et était un membre de plus de la famille, de celui né en 1940, le mari de » Cuquita » l’emmènerait vivre avec lui et sa famille , il le soutiendra dans sa carrière.

Cependant, à un moment donné, après de nombreuses années, ils décident d’effectuer un test ADN, avant que le premier échantillon du testament ne soit négatif et que Rodrigo ne quitte à nouveau leur vie.

« Y avait-il un arrangement ? »

Maintenant une supposée fille de lui homme d’affaires, Vicente Fernández Gómez, révélerait plus de détails sur cet « accord » conclu par les parties.

Rappelons que la fille unique qui jusqu’à il y a quelques mois était connue pour être l’interprète de « Retour Retour« , 81 ans et María del Refugio, était Alejandra (fille adoptive et nièce de » Cuquita), maintenant le descendant présumé a découvert les détails de la « farce ».

Le test sort négatif, vous gardez que que ce soit un vrai ou un mensonge, voici votre argent, votre mensualité, quelque chose auquel le chauffeur fait référence est une rumeur qui venait depuis longtemps, presque comme un secret de polichinelle à propos de la relation étroite entre Fernández Gómez et Mme Patricia.

Sans aucun doute, la dynastie Fernández-Abarca traverse une période très difficile, non seulement avec le départ de « producteur discographique« Qui était considéré comme une véritable légende de la musique ranchera, mais doit aussi faire face à la série de révélations scandaleuses qui semblent voir le jour au milieu de l’absence du célèbre père et mari.

Cela semble n’être que la pointe de l’iceberg puisqu’il y a apparemment des enregistrements dans lesquels ils sont assurés, Rodrigo rendrait visite à Vicente Fernández à l’hôpital pour lui dire au revoir, à cela s’ajoutent les versions qu’apparemment il y a une autre fille inconnue du « natif de Huentitán, El Alto, Jalisco », selon les informations présumées mentionnées par la chaîne.