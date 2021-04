Il y a des rayons X provenant d’Uranus – .

Uranus est grand, froid et mystérieux. En tant que deuxième planète la plus éloignée du Soleil, il est assez difficile pour les chercheurs ici sur Terre de l’étudier sans envoyer de vaisseau spatial pour l’observer de plus près. La seule sonde à avoir jamais effectué un survol relativement proche de la planète était Voyager 2, et c’était il y a plus de trois décennies. Récemment, des données renvoyées vers la Terre depuis l’Observatoire de rayons X Chandra de la NASA – un grand télescope spatial lancé il y a 21 ans – ont aidé les scientifiques à en apprendre un peu plus sur la planète gelée.

En utilisant le télescope, qui, comme son nom l’indique, est conçu pour détecter les émissions de rayons X, les chercheurs ont pu repérer pour la première fois les émissions de rayons X provenant de la planète. Cela peut sembler fou de penser que les données recueillies en 2002 n’ont été analysées que récemment, mais les scientifiques sont des gens très occupés, et quand ils ont finalement commencé à comparer des images prises de 2002 à 2017, ils ont trouvé des indications claires qu’Uranus diffusait des rayons X dans l’espace.

Dans les images originales prises en 2002, les scientifiques disent avoir trouvé «une détection claire» des rayons X, et dans les images prises en 2017, ils pensent avoir même repéré une éruption de rayons X. L’image ci-dessous est la capture de 2002 superposée à une image d’Uranus provenant d’un autre télescope. Le rose que vous voyez est l’énergie des rayons X.

Uranus est bizarre, tournant à un angle de 90 degrés par rapport à toutes les autres planètes de notre système, mais cela n’explique pas les rayons X. La détection des émissions de rayons X sur Uranus n’est pas un développement totalement inattendu, car des planètes comme Saturne ont fait de même. La vraie question est de savoir ce qui génère cette énergie de rayons X en premier lieu.

Comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, la plus grande source de cette énergie est probablement le Soleil lui-même. Uranus reçoit la lumière du soleil même s’il est loin, et quand cette lumière atteint la planète, elle peut se disperser. Le télescope capte les longueurs d’onde qu’il peut, et il se trouve que ce sont des rayons X. Cependant, les chercheurs pensent que le Soleil n’est pas la seule source d’énergie et qu’il est possible que les anneaux autour d’Uranus aident à produire leurs propres rayons X.

Dans un article publié dans le Journal of Geophysical Research, une grande équipe de scientifiques explique comment les particules chargées qui entourent la planète peuvent aider à produire des rayons X. Lorsque ces particules interagissent avec le matériau de la structure annulaire de la planète, les collisions entre les deux pourraient également générer des rayons X. Combiné avec les rayons X de la lumière solaire diffusée, il existe une source d’énergie de rayons X relativement saine provenant d’Uranus.

Il reste encore du travail à faire pour le confirmer et, idéalement, davantage d’observations seraient utiles. Il n’est actuellement pas prévu de visiter Uranus sur la feuille de route à court terme de la NASA, donc pour le moment, le regarder de loin est le mieux que nous puissions espérer.

