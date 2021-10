Il y a des rumeurs selon lesquelles John Mulaney et Olivia Munn ont déjà rompu

On dirait qu’il a 39 ans John Mulaney et 41 ans Olivia MunnLes équipes de relations publiques de s ont pris la peine de créer cette chronologie élaborée et semi-fictionnelle sur la façon dont John est allé en cure de désintoxication, a quitté sa femme, puis a rencontré et fécondé Olivia, pour absolument rien. Us Weekly a parlé à une source qui dit que la relation de John et Olivia se dirige vers Splitsville et il y a des rumeurs selon lesquelles ils sont déjà terminés. Womp-womp on dirait qu’il est temps pour Olivia de tirer un Décalage et tweeter, « Vous avez gagné. »

Selon John Mulaney, en octobre dernier, il a quitté la maison qu’il partageait avec sa femme à l’époque, Anna Marie Tendler, à la sortie de la cure de désintoxication. John prétend qu’il a ensuite « rencontré » Olivia au printemps. Je ne sais pas trop quand John pense que le printemps commence, mais il a demandé le divorce à Anna Marie en février (et n’a déposé sa demande qu’en juillet). Olivia est attendue avant la fin de l’année, donc soit ce bébé a grossi plus vite que la normale et devrait être étudié à des fins médicales, OU ils pourraient mentir pour dissimuler sa prétendue infidélité à Anna avec Olivia. QUI A DIRE ?!

Couvrir ou pas, cela semble avoir été inutile à la fin puisque des sources disent à Us Weekly que John et Olivia sont essentiellement terminés et que ses amis (et Internet) ont vu cela venir:

« Cela a été une relation imparfaite depuis le début… Même si Olivia va être une mère merveilleuse et qu’elle a un grand soutien derrière elle, les amis d’Olivia ne voient tout simplement pas ces deux-là être un couple dans un an », note la source. Leurs proches pensent que le nouveau couple va absolument « faire de bons parents » à leur petit bout de chou, mais « personne ne sait encore s’ils vont le faire ensemble ou séparément ». La romance va si vite qu’ils n’ont pas eu le temps de planifier leur vie ensemble. « Olivia et John doivent encore décider quel type d’avenir ils auront ensemble, le cas échéant », explique l’initié. « C’est une période d’incertitude, pour tous les deux. » Les futurs parents « sont loin de décider et de verrouiller ce que leur relation va évoluer ».

Et le compte de potins Instagram Deuxmoi a entendu dire que c’était fini :

Et un autre pronostiqueur de Deuxmoi suggère que John a peut-être vraiment frappé durement le train de la panne errante et aurait pu le glisser à quelqu’un d’autre qu’Olivia et se faire attraper. Et apparemment, la nouvelle pièce est aussi une « Célébrité de la liste A » mais « pas un choix évident ». Je suis sûr que les détectives d’Internet auront une pièce d’identité pour nous avant la fin de la journée.

Anna Marie Tendler va s’en donner à cœur joie avec cette information. Je peux l’entendre ricaner maintenant ! Son jeu d’art de la performance est sur le point d’être élevé à un tout autre niveau. Six ans de mariage et puis le gars rompt avec la nana pour laquelle il t’a mis enceinte et pour qui il t’a quitté ? C’est son histoire d’origine de méchant, Anna Marie Tendler est sur le point de devenir une version artistique du Joker – au lieu de commettre des crimes odieux, elle va laisser des tableaux complexes autour de la ville.

Photos: Joseph Marzullo/WENN/Avalon