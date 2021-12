Il y a des tirs dans la Jalisco Arena !

Ce samedi, la Jalisco Arena de Guadalajara sera témoin de la prise de boxe entre Felipe « Gallo » Orozco et Gamaliel « Coloradito » Pérez, qui a passé l’échelle ce vendredi sans aucun problème.

Il s’agira d’un duel de puissance à puissance de six rounds de poids welter dans lequel les deux combattants pesaient 65 900 kilos.

Dans la dernière fonction de l’année de la nouvelle image de boxe Factor Boxing, les deux boxeurs ont prédit une excellente soirée à profiter en famille.

«Je viens très bien préparé, préparé, je me suis préparé pendant des mois. C’est la dernière fonction et la vérité est que nous voulons clôturer l’année avec une bonne fonction pour les gens et clôturer personnellement une bonne année pour commencer la suivante avec plus d’attitude, d’enthousiasme et de force. Venez aux Arènes, vous ne le regretterez pas », a invité le « Gallo » Orozco (2-3-0) après être monté à la romaine.

De son côté, « Coloradito » a été clair dans son message à son rival, il espère que le mieux préparé arrivera car il vient gagner.

« Je me sens très bien, très préparé physiquement et mentalement. Nous nous préparons minutieusement et je suis prêt à tout. Ça va être un très bon combat, j’espère que mon rival a préparé la même chose car je l’ai fait et je vise la victoire », a prévenu le boxeur qui arrive avec un bilan invaincu de 3-0.

Une autre des figures qui aura son retour dans cette grande soirée de boxe est celle du neveu du meilleur livre pour livre du moment Saúl « Canelo » Álvarez, Johan Álvarez, qui disputera son quatrième combat en tant que professionnel contre Carlos Mendoza de Guadalajara.

Le reste de la carte est confirmé par de grands talents que Factor Boxing cherche à promouvoir en collaboration avec l’entraîneur José « Chepo » Reynoso, qui sera présent à la fonction qui débute demain à 19h00.

*Panneau d’affichage :*

– Felipe « Gallo » Orozco contre Gamaliel « Coloradito » Pérez

Combat de poids welters en 6 rounds

– Óscar « Perro » Pedroza contre Jonathan González

Combattez 6 rounds dans le 58k

– José Luis Vázquez contre Jorge Luis Cardozo

Combattez 6 rounds dans le 60k

– Johan Álvarez contre Carlos Mendoza

Combattez 4 rounds dans le 58k

– Alejandro « Bestia » López contre Juan Jesús Sánchez

Combattez 4 rounds dans le 74k

– Miguel « Coquerito » Rosas contre Ernesto « Terrible » García

Combat de poids coq en 4 rounds

– Modeste « Poucette » Loza contre Orlando Cabadas

Combattez 4 rounds dans le 52k