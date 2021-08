Il y a encore une chance que Samantha revienne au redémarrage de «Sex and the City»

Cependant, il est toujours possible que Kim Cattrall rejoigne le projet au cours de la deuxième saison qui, selon les rumeurs, serait annoncé avant même les premières premières. Selon le journal Daily Mail, les producteurs exécutifs Michael Patrick King et Sarah Jessica Parker, la protagoniste de l’histoire, tentent d’obtenir l’approbation pour dix autres épisodes supplémentaires.

De plus, les deux seraient plus que disposés à accueillir l’interprète si elle changeait enfin d’avis et est encouragée à reprendre son rôle le plus célèbre, malgré le fait qu’elle en ait marre de répéter que tout l’argent du monde ne suffirait pas. pour la convaincre de retourner travailler avec ses anciennes co-stars.