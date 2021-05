Il y a enfin une date prévue pour l’ouverture des salles de cinéma et leur retour à la capacité

Apparaissant sur Morning Joe sur MSNBC, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé qu’il prévoyait de “rouvrir complètement” tous les aspects de la ville d’ici le 1er juillet et il a inclus les théâtres dans sa liste de lieux spécifiques qu’il espère être entièrement ouverts, ce qui signifie , dans ce cas, non seulement les cinémas mais aussi Broadway. Si nous pouvons nous attendre à ce que les cinémas de New York soient à pleine capacité le 1er juillet, il semble probable que ce soit le cas dans tout le pays, étant donné que New York a progressé plus lentement que la plupart des autres endroits en ce qui concerne la réouverture.