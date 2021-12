Il y a eu très peu de discussions commerciales impliquant la star des Sixers Ben Simmons

Les 76ers de Philadelphie sont dans une situation difficile en ce qui concerne leur meneur vedette Ben Simmons. Les Sixers sont dans une situation où ils veulent pouvoir obtenir le plus de valeur en échange de tout accord possible avec Simmons, mais ils veulent également qu’il revienne au sol.

Simmons a mis fin à son échec le 11 octobre et est revenu dans l’équipe au milieu de son calendrier de pré-saison, mais il n’a pas encore joué un match pour l’équipe 32 matchs dans la saison. Selon une star de la NBL, l’avenir de Simmons pourrait être décidé un peu après les vacances de Noël, ce qui signifie qu’un échange aura lieu ou qu’il fera enfin ses débuts pour la saison 2021-22.

Il semble qu’un échange soit assez improbable étant donné que les équipes se concentrent davantage sur le fait d’avoir des listes complètes au milieu de la vague COVID actuelle parmi les équipes. Selon le vétéran journaliste de la NBA Marc Stein – anciennement chez ESPN – les dirigeants de la ligue parlent peu de commerce à propos de Simmons.

Per Stein sur le dernier épisode de son podcast, « Spotify Greenroom », il y a eu très peu de discussions de la part des dirigeants lors de la G League Showcase à Las Vegas :

Je dois dire que je viens de passer trois jours dans le gymnase avec beaucoup de cadres de la NBA… J’ai si peu entendu parler de Ben Simmons à Vegas. Juste remarquablement peu. Cela illustre simplement, pour moi, à quel point les activités commerciales sont secondaires en ce moment, alors que normalement, je pense que dans ce genre d’environnement, même s’il ne se passait rien avec Ben, des prédictions de Ben auraient volé dans le gymnase et vous n’en avez vraiment pas eu grand-chose.

On pourrait faire valoir que Simmons n’a peut-être pas la valeur commerciale que les Sixers s’attendent à ce qu’il ait, et cela pourrait être un argument valable. Dans le même temps, les équipes ne se concentrent pas pour le moment sur la conclusion d’un gros contrat à succès. Il y a des problèmes plus urgents auxquels les équipes doivent faire face et peut-être que lorsque la vague COVID se calmera un peu, les équipes commenceront alors à se tourner vers le marché commercial.

