Il y a eu une fin ratée dans un match de WWE Raw

Nikki ASH et Tamina se sont affrontées hier soir à Raw dans le cadre de la rivalité qu’elles entretiennent autour du WWE Women’s Team Championship dans lequel Rhea Ripley et Natalya entrent également. Le combat a été normal jusqu’à la fin, lorsque le combattant écossais a appliqué un DDT Tornado sur le Samoan et a cherché le compte de trois. Le monarque a pu s’en sortir mais l’arbitre a quand même donné la dernière gifle sur la toile. Et si la situation n’était pas assez confuse, La musique de Snuka a été jouée et elle a été annoncée comme la gagnante.

Aïe, c’était un gros bordel. Tamina sort mais l’arbitre en compte toujours trois. La musique de Tamina joue. pic.twitter.com/5JSV3NEQkl #WWE #WWERAW – Aaron Rift de NoDQ.com (@aaronrift) 14 septembre 2021

Après la pause publicitaire, tout a été résolu et Nikki a été annoncée comme la gagnante de la réunion et qu’elle était soignée par le personnel médical. En ce sens, Wrestling Inc rapporte que d’après ce qu’il semble que le plan était que Tamina gagne mais ils ont dû changer de plan lorsque le natif d’Écosse a subi une blessure. D’un autre côté, Nikki était dans le match que Ripley et Natalya ont eu plus tard et elle n’a pas été blessée, donc cela n’aurait pas été une blessure grave. C’était un moment vraiment étrange mais il y avait une explication derrière cela.