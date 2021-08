Il y a maintenant 200 jeux sur Apple Arcade

Apple Arcade a franchi le cap des 200 jeux dans sa collection cette semaine.

La percée a été notée par CNET vendredi, Apple ayant fait d’assez bons progrès dans la mise à jour de son catalogue ces derniers mois.

Comme le note CNET, Apple a ajouté 30 jeux rien qu’en avril et propose des titres plutôt sympas comme Angry Birds: Reloaded et NBA 2k21 Arcade Edition. Apple a ajouté les magasins Monster Hunter à Apple Arcade vendredi :

Après un peu d’attente, Monster Hunter Stories est désormais disponible en tant que jeu Apple Arcade, ce qui le rend gratuit pour tous les abonnés Apple Arcade. Monster Hunter Stories était déjà disponible à l’achat de 20 $, mais son passage à Apple Arcade signifie que plus de gens que jamais peuvent désormais profiter d’un jeu qui s’est avéré populaire parmi les fans de la série.

Vendredi a également vu l’arrivée de Super Stickman Golf 3 et Super Leap Day sur la plate-forme, Apple s’étant engagé à ajouter de nouveaux jeux à la collection presque chaque semaine.

Le site Web d’Apple indique toujours que le service propose plus de 180 jeux, il n’a donc pas encore mis à jour sa propre copie. Tous les jeux Apple Arcade sont téléchargeables depuis l’App Store avec un seul abonnement et ne comportent aucun achat intégré. Le service peut également être partagé avec la famille et est disponible dans le cadre du forfait Apple One.

Le service propose également plusieurs jeux qui peuvent être joués avec un contrôleur, et les titres sont disponibles sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Jouez !

