Il y a maintenant plus de 1,3 million de km de câbles sous-marins dans le monde

Une carte interactive détaillant les câbles de communication sous-marins du monde compte désormais 487 connexions et 1 304 stations d’atterrissage uniques dans sa base de données.

Au total, la carte de TeleGeography montre des records de 1,3 million de km de câbles sous-marins à travers le monde et visualise plus de 8 milliards de dollars de nouveaux investissements au cours des trois prochaines années.

Les câbles sous-marins ont été utilisés pour la première fois au XIXe siècle pour transmettre des télégrammes à travers les océans et ont depuis servi de base aux réseaux téléphoniques et Internet mondiaux. Il y a maintenant des centaines de milliers de kilomètres de ces câbles à travers le monde.

Câble Web sous-marin Google

Ce réseau a été considérablement étendu et mis à niveau ces dernières années, à mesure que la demande d’applications gourmandes en données s’intensifie. Malgré les progrès de la technologie satellitaire, on pense que 380 câbles transportent plus de 99,5 % des données transocéaniques.

Les premiers câbles ont été déployés par des entreprises de télécommunications, avec des entreprises privées qui ont revendu de la capacité aux fournisseurs intervenant plus tard. Aujourd’hui, des entreprises technologiques telles que Microsoft, Google, Facebook et Amazon investissent considérablement, qui souhaitent s’assurer que leurs services peuvent faire face à la croissance prévue du trafic de données.

Cela est vrai à la fois pour les services grand public tels que la recherche, le streaming, le commerce électronique et les réseaux sociaux, mais aussi pour les applications d’entreprise qui reposent sur le cloud. Plus tôt cette année, par exemple, Google a annoncé qu’il construisait deux nouveaux câbles conçus pour augmenter la capacité entre le Moyen-Orient, l’Europe du Sud et l’Asie.

L’importance croissante de la connectivité pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements signifie que le ministère de la Défense considère que ces câbles sont d’une importance stratégique clé et doivent être protégés de toute menace potentielle. Il a commandé un nouveau navire de la Royal Navy qui patrouillera dans les eaux britanniques et internationales une fois qu’il entrera en service en 2024.