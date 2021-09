Il y a maintenant plus de personnes en orbite qu’à tout autre moment de l’histoire | La vie

in

Jusqu’à 14 êtres humains sont actuellement en orbite autour de la Terre, ce qui ne s’était pas produit auparavant.

Bien que les humains soient encore loin de ces films de science-fiction où ils ont des colonies dispersées sur de nombreuses lunes et planètes de la galaxie, la vérité est qu’à ce moment précis, il y a plus de personnes en orbite qu’à tout autre moment de toute l’histoire de l’humanité. .

Cela a été annoncé par Space.com où ils déclarent spécifiquement que il y a 14 astronautes en ce moment autour de la terre, quelque chose qui n’était jamais arrivé auparavant dans l’histoire.

Plus précisément, ces 14 êtres humains sont à bord de trois vaisseaux spatiaux différents, dépassant le précédent record de 13 humains en orbite.

À l’heure actuelle, quatre touristes spatiaux voyagent à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de Space X; la Station spatiale internationale compte sept astronautes ; Et puis il y a le chinois Tianhe, le module central de sa station spatiale Tiangong, qui abrite actuellement trois astronautes. Donc au total 14 humains en orbite autour de la Terre.

Et c’est que maintenant les vols spatiaux sont devenus plus abordables que jamais et si vous êtes riche, vous pouvez sûrement acheter un billet pour voyager dans l’espace, ou au moins en orbite autour de la Terre.

Dans tous les cas, ce jalon de 14 personnes en orbite autour de la Terre ne durera que quelques heures, car il est prévu qu’aujourd’hui les trois astronautes chinois et les touristes concernés reviendront dans quelques jours.

Auparavant, il y avait un record de 13 astronautes qui a été égalé plusieurs fois. L’un était en 1995 lorsque la navette spatiale Endeavour a accueilli sept astronautes tandis que la station russe Mir en a accueilli six. Mais c’est qu’en 2009, l’ISS a accueilli à elle seule 13 astronautes.

Les vols spatiaux habités devenant de plus en plus courants, ce record de 14 astronautes ou personnes en orbite autour de la Terre dans différents engins spatiaux risque d’être facilement dépassé.