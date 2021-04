Il y a maintenant une lueur d’espoir que 20 ans de guerre en Afghanistan pourraient se terminer ⋆ .

– de Truthout

L’administration Biden a annoncé que toutes les troupes d’opérations non spéciales américaines restantes en Afghanistan – officiellement répertoriées comme 2500, bien que le nombre actuel sur le terrain soit plus proche de 3500 – seront entièrement retirées d’ici le 11 septembre 2021. L’administration Trump avait négocié un retrait nébuleux du 1er mai, mais sous la forme véritable de Trump, n’a pas permis de faciliter le processus. La décision du président Biden de fixer une date difficile pour le retrait des troupes prépare enfin le terrain pour la fin de la guerre la plus longue et la plus totalement inutile de l’histoire des États-Unis.

Le choix de fixer une date de retrait ferme a en fait été contraint par la «diplomatie» mi-âne de l’administration précédente. La Maison Blanche de Trump a annoncé le 1er mai comme date de départ, les talibans ont répondu par des attaques prometteuses si le retrait ne se produisait pas, et le peuple de Trump n’a absolument rien fait pour lancer le processus ardu. M. Biden a choisi une date plus réaliste pour le retrait que dans trois semaines, et l’a fait dans l’espoir de prévenir toute attaque des talibans.

«Si nous brisons la date limite du 1er mai négociée par l’administration précédente sans aucun plan clair de sortie, nous serons de retour en guerre contre les talibans, et ce n’était pas quelque chose que le président Biden croyait être dans l’intérêt national», un individu anonyme familier avec les négociations ont dit au Washington Post.

C’est une roue, une machine sans friction conçue pour se trouver des excuses et créer des profits de guerre. Si nous restons, ce sera la guerre. Si nous partons, ce sera la guerre et nous devrons revenir. Chaque choix est mauvais, chaque résultat est probablement calamiteux; il est impossible de choisir le cours le moins douloureux, car tout est la douleur. Pourtant, ici se profile le 1er mai, et l’occasion de rentrer enfin chez nous.

Et donc, 20 ans et des billions de dollars plus tard, avec plus de 2000 soldats américains et Dieu seul sait combien de civils tués, cette nation semble prête à rejoindre l’ex-Union soviétique, la Grande-Bretagne et une cavalcade d’autres retournant à Alexandre le Grand. , qui partageaient tous la même vanité: ils pensaient pouvoir gagner une guerre dans le cimetière des empires.

Le retrait des troupes prévu est une victoire pour les militants pacifistes. Mais ne vous y trompez pas: pour l’État américain, c’est une défaite qui a été longue à venir. Ne fais pas d’erreur. George W. Bush a dit que nous bâtirions une nation en Afghanistan, Barack Obama a doublé ce pari et Donald Trump a augmenté de 65% le recours aux entrepreneurs militaires privés là-bas. Tout cela pour rien; le vaste consensus des experts en politique étrangère des deux côtés du spectre soutient que le gouvernement de Kaboul tombera aux mains des talibans dans les semaines suivant le retrait des États-Unis. Le vent soufflera de l’Hindu Kush, la poussière montera et descendra et nos empreintes de bottes seront effacées comme nous n’y étions jamais allés. C’est la guerre en Afghanistan, en un mot.

La décision de se retirer a suscité exactement le genre de réponse que vous attendez des membres du Parti républicain. «C’est une retraite face à un ennemi qui n’a pas encore été vaincu et une abdication du leadership américain», a déclaré le chef de la minorité Mitch McConnell. «Un ennemi qui n’a pas encore été vaincu»? Deux décennies de futilité ne suffisent pas? Je ne cesserai jamais d’être étonné de la capacité de McConnell à répandre des absurdités de rasoir sans trancher sa propre langue.

«Un retrait complet d’Afghanistan est plus stupide que la saleté et diaboliquement dangereux. Le président Biden aura essentiellement annulé une police d’assurance contre un autre 11 septembre », a déclaré Lindsey Graham. Vraiment, d’où viennent-ils ces trucs? La guerre en Afghanistan n’est pas plus une police d’assurance contre un autre 11 septembre que ne l’était la guerre en Irak. En fait, de plus en plus d’Afghans se radicalisent furieusement chaque fois que leurs familles, leurs funérailles et leurs hôpitaux sont bombardés dans cette guerre sans fin. La guerre même que nous menons là-bas recrute pour les talibans, et ce depuis 20 ans maintenant.

Mais les États-Unis partiront-ils vraiment? Par «les États-Unis», bien sûr, je fais référence au nombre massif d’entrepreneurs militaires privés «travaillant» actuellement en Afghanistan. En 2010, les entrepreneurs ont dépassé en nombre les troupes 2-1. En janvier 2021, il y avait plus de 18 000 entrepreneurs dans le pays. Plus de 3 814 d’entre eux sont morts là-bas, soit près du double du nombre de victimes des troupes américaines. Ils sont presque invisibles pour les médias d’information grand public, et sont là pour le profit: pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les entreprises qui cherchent à tirer profit des vastes ressources naturelles de l’Afghanistan.

«Mais malgré les rapports périodiques et les séries sur les sous-traitants de ProPublica et d’autres, les principaux médias américains ne prêtent pas régulièrement attention aux sous-traitants», rapporte le Washington Post. «En conséquence, ils sont sujets à des manipulations politiques. Ces dynamiques ont contribué à ce que le journaliste Dexter Filkins a appelé «The Forever War». Ce qui signifie que les sous-traitants américains pourraient aider à soutenir les hostilités en Afghanistan, même après que les États-Unis aient retiré leurs troupes.

Il n’y a aucune promesse que les États-Unis respecteront la date limite du 11 septembre. Si nous le faisons, il n’y a aucune promesse que nous ne retournerons pas à la maladresse si le gouvernement s’effondre et que le carnage sanglant s’empare à nouveau de Kaboul. Certains mettent en garde contre le départ, tandis que d’autres voient une chance de rédemption en partant. Même si les troupes américaines partent et restent parties, des milliers de sous-traitants privés resteront pour défendre et augmenter les bénéfices des entreprises provenant de l’exploitation minière et des gazoducs.

L’Afghanistan est une salle de miroirs fissurés, et nous y sommes perdus. Rester n’a pas fonctionné depuis quelque 7 300 jours. Le président Biden a fait ici un choix prudent. Maintenant, nous voyons s’il s’y tient.

_______

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur à succès international du New York Times de deux livres: War on Iraq: What Team Bush does not want you to know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver sur PoliPointPress.