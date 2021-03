Il y a maintenant une nouvelle urgence dans les stratégies de numérisation: Guru Venkatachalam, VP & CTO, VMware Asia Pacific & Japan

GURU VENKATACHALAM, VP & CTO, VMware Asie-Pacifique et Japon

La technologie n’est plus une fonction de back-office. Il s’agit désormais d’un moteur commercial essentiel, garantissant la résilience et la croissance au sein d’une organisation. Le CIO et le CTO ont aujourd’hui un siège dans la salle de conférence. Ils jouent un rôle important dans le choix de la stratégie commerciale et de la future feuille de route. «Nous voyons de plus en plus de DSI ou de leaders orientés logiciels assumer le rôle de PDG ces dernières années dans tous les secteurs», déclare Guru Venkatachalam, VP & CTO, VMware Asia Pacific & Japan. «C’est peut-être le meilleur moment pour être dans l’industrie de la technologie», a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary lors d’une récente interaction. Extraits:

Quel est votre objectif principal en tant que directeur technique?

L’accélération de la transformation numérique reste la priorité absolue de chaque organisation dans tous les secteurs. Le rôle du CTO est de conduire la livraison de solutions technologiques alignées sur les priorités commerciales et les objectifs à long terme de l’organisation. En tant que CTO, mon objectif principal sera de me connecter avec les équipes CXO des clients et d’aider nos équipes à cartographier les bonnes solutions et plates-formes pour leurs besoins spécifiques. J’ai une vision extérieure de la technologie et de la mise en œuvre de la technologie qui, à mon avis, sera inestimable dans mon nouveau rôle chez VMware où je vise à être la «voix du client» et à nous aider à offrir le meilleur à chaque client.

À quoi ressemble la feuille de route des produits VMware?

La feuille de route produit de VMware est ancrée dans l’innovation. Notre feuille de route produit a été créée avec les exigences des clients au cœur. Chaque innovation et chaque nouveau produit existe non seulement parce qu’il y a une demande pour cette solution, mais aussi parce que nous prévoyons qu’un besoin émergera dans un proche avenir.

À l’heure actuelle, étant donné les perturbations causées par la pandémie, les modèles de travail à distance et de travail hybrides sécurisés tirant parti des fonctionnalités du cloud sont une priorité pour tous les DSI de tous les secteurs. Espaces de travail numériques, réseaux, sécurité intrinsèque, applications modernisées, stratégies multi-cloud font donc partie intégrante de notre feuille de route produit.

À l’avenir, quel sera l’impact de la technologie sur nos vies?

L’accent sera mis sur la fourniture de la bonne expérience aux clients, quel que soit leur emplacement. Maintenant que les clients ont vu qu’une telle proposition est possible, nous pouvons nous attendre à ce qu’ils exigent la même chose par défaut. L’échelle à laquelle les clients exigeront et la vitesse à laquelle ils s’attendront à des résultats verront un changement significatif. Veiller à ce que nous répondions à toutes les attentes en toute sécurité sera notre responsabilité première. Ce n’est pas nouveau, les DSI des secteurs verticaux s’engagent depuis un certain temps avec les parties prenantes de l’entreprise pour conduire cette transformation technologique. Cependant, au cours des 12 derniers mois, les choses ont évolué plus vite que jamais. Il y a maintenant une nouvelle urgence dans les stratégies de numérisation et le conseil s’attend à ce que les DSI accélèrent considérablement le rythme de la transformation.

Comment VMware répond-il aux besoins technologiques et commerciaux changeants de ses clients?

De la virtualisation de base au centre de données défini par logiciel, en passant par les solutions de cloud multi / hybride, les applications modernisées et les espaces de travail numériques, VMware a ouvert la voie en contribuant à la transformation technologique. Notre vision de pouvoir prendre en charge « Toute application, tout appareil sur n’importe quel cloud » est quelque chose dont chaque client a besoin. Un client peut choisir de travailler sur le cloud privé ou choisir parmi nos partenaires de cloud public comme Azure, AWS ou Google ou l’un de nos partenaires VMware Cloud. Ils peuvent décider comment répartir les charges de travail sur leur infrastructure hybride ou multicloud, et nous les aiderons à gérer toutes les charges de travail de manière transparente avec une clé ou un outil conçu à cet effet. Il s’agit de la proposition unique de VMware – offrir la liberté de choix en ne forçant pas le client à suivre un seul chemin.

Quels sont les problèmes qui donnent aux DSI des nuits blanches. Comment VMware peut-il les aider?

Lorsque je m’engage avec les DSI, ma priorité est de fournir des solutions capables de répondre aux demandes des clients et des parties prenantes de l’entreprise en matière de disponibilité, d’évolutivité, de vitesse et de sécurité. Premièrement, à court terme, les DSI doivent continuer à sécuriser et à faciliter une infrastructure informatique hautement distribuée car le travail reste distant ou hybride. Ils doivent prendre en compte des éléments critiques tels que la sécurité, la fiabilité, l’évolutivité et la flexibilité. Pour un DSI, il est essentiel de se concentrer non seulement sur les solutions, mais également sur la maximisation du retour sur investissement.

Les personnes et les compétences sont d’autres domaines clés. Les DSI doivent repenser s’ils ont le bon environnement en place – une culture d’apprentissage agile, afin que les gens puissent être mis à niveau. Donc, il ne s’agit pas seulement de la technologie, mais de savoir si nous avons les bons processus, la bonne méthodologie ou la culture ou l’écosystème en place où les gens apprennent. Je vois cela comme une opportunité plutôt que comme un défi.

