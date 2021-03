Il y a plus ⋆ .

Instagram / WENN / Apega

Shya Lamour semble défendre Quavo au milieu d’allégations d’agression, tandis qu’Adrien Boner déclare son plein soutien au membre de Migos et appelle le combat physique des ex-amants « l’amour noir ».

DécalageLa petite maman de Shya Lamour a partagé son point de vue sur Quavo et SaweetieLa situation, qui est devenue plus moche après que des images de leur altercation d’ascenseur aient fait surface. À la suite de la vidéo inquiétante qui a déclenché des allégations de violence conjugale contre la camarade de groupe de son bébé papa, Shya semble défendre le cracheur de «Félicitations».

Shya a pesé sur le drame entre Quavo et Saweetie après qu’un utilisateur d’Instagram a fustigé le Migos membre pour avoir «agressé physiquement» sa petite amie d’alors dans la vidéo. «Ce n’est pas une altercation. Il s’agit d’un homme qui attaque clairement physiquement sa femme. Appelez ça comme ça. La violence familiale. SMH », a écrit ladite personne.

Mais Shya semblait être en désaccord avec l’opinion de la personne. En réponse au commentaire, elle a laissé entendre qu’il y avait plus à ce que les gens ont vu dans la vidéo lorsqu’elle a répondu: «Mais ce n’est pas toute la vidéo», ajoutant un emoji au visage sans expression.

Shya n’est pas la seule à avoir partagé ses deux cents sur le combat d’ascenseur de Quavo et Saweetie. Prenant à son propre compte Instagram, Adrien Broner a déclaré son plein soutien à la star née à Athènes en disant: « Je ne vois rien de mal dans cette vidéo. »

Appelant ce genre de combat physique entre Quavo et Saweetie «l’amour noir», a-t-il affirmé, «si moi et mon autre significatif ne nous disputons pas comme ça, je ne la veux pas parce que j’ai plutôt quelqu’un qui pourrait me frapper pendant que je» Je dors avant que je prenne une belle femme qui se faufile et baise un autre N *** pendant que je dors. Il a insisté, « c’est l’amour dur noir pour moi. »

Adrien a également défendu Quavo dans la légende. «@Quavohuncho je suis derrière toi mon pute garde la tête haute, nous savons tous que tu étais un bon pote pour ces femmes et ce n’est pas mon affaire mais je déteste voir un autre homme noir se faire déchirer dans ce monde », a-t-il écrit.

La vidéo de surveillance obtenue par TMZ a capturé les ex-amoureux qui se battaient dans un ascenseur d’un immeuble d’appartements de Los Angeles avant leur séparation. Le rappeur «Best Friend» a semblé s’en prendre à la star de Migos et ils se sont débattus sur une affaire Call of Duty. Saweetie tomba sur le sol alors que son petit ami de l’époque se tenait au-dessus d’elle. Quavo sortit finalement de l’ascenseur alors que son ex se rassemblait et se levait.

Ni Quavo ni Saweetie n’ont abordé la vidéo du combat dans les ascenseurs, bien qu’ils se soient déjà fait de l’ombre sur les réseaux sociaux après leur rupture.

