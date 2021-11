Il y a plus dans les intentions Ash que vilaines d’Apex Legends, déclare le scénariste principal

Apex Legends Saison 11: Escape a commencé, ajoutant Ash à la liste des personnages jouables en tant que nouvelle légende offensive. En termes d’histoire, Ash est une aberration narrative – son dialogue condescendant et ses actions acharnées sont interprétés comme vils, ou du moins antagonistes, envers les autres légendes. L’écrivain principal de Respawn, Ashley Reed, a cependant taquiné qu’il y avait plus à Ash qu’une « intention méchante ».

« Ash se présente certainement comme une méchante – elle est froide, calculatrice, intéressée et impitoyable », a déclaré Reed à GameSpot par e-mail. « Elle a également des reproches à plusieurs autres légendes, dont certaines ne savent même pas qu’elle les a. Mais il y a plus pour elle que de simples intentions crapuleuses – c’est tout ce que je peux dire pour l’instant, mais des réponses attendent dans la saison 11 . »

En termes de personnages jouables, Apex Legends n’a pas trop de méchants purs et simples dans sa liste. Caustic était le plus proche du jeu au lancement, bien que sa disposition se soit adoucie lorsqu’il est devenu une figure paternelle de Wattson dans la saison 2: Battle Charge. Wattson – et dans une certaine mesure, Crypto beaucoup plus tard dans la saison 9: Legacy – a transformé la façon dont les joueurs considéraient Caustic. Il n’est pas une bonne personne par aucun effort d’imagination, mais il n’est pas mauvais non plus.

Curieusement, Respawn a fait en sorte que les fans du jeu Apex Games subissent un changement de perspective similaire en ce qui concerne Caustic, les téléspectateurs remarquant que Caustic s’était ramolli après l’ajout de Wattson. Donc, dans la tradition du jeu, c’est l’une des principales raisons que le groupe qui supervise les jeux Apex, The Syndicate, utilise pour permettre à Revenant de participer à la compétition – les jeux ont besoin d’un méchant contre lequel les fans s’enracinent. Et jusqu’à ce que Respawn écrive une raison impérieuse pour que je pense le contraire, ce type est en fait super diabolique.

Ash se présente comme un autre Revenant, bien que peut-être plus déterminé dans ses actions par rapport à ses déchaînements meurtriers motivés par l’émotion. Son rat de compagnie donne du crédit à cette conclusion, faisant comprendre qu’Ash est suffisamment axé sur les résultats pour garder une créature en vie, mais pas assez chaleureuse ou aimante pour lui donner un nom. Mais il semble qu’il y ait beaucoup plus dans ce personnage et son attitude antagoniste que ce que l’enveloppe extérieure du simulacre froid impliquerait.

Ash étant un simulacre était l’autre sujet dont je voulais discuter avec Reed. Dans la bande-annonce Stories from the Outlands – « Ashes to Ash », nous apprenons que le traumatisme du Dr Ashleigh Reid devenant un simulacre a en fait divisé sa personnalité – son côté perfectionniste, axé sur les résultats et avide de pouvoir est devenu Ash tandis que le côté intelligent mais chaleureux et vulnérable d’elle est devenu Leigh.

Reed a confirmé que l’acteur Anna Campbell exprime les trois voix, unifiant les personnalités similaires mais largement différentes du Dr Reid, Ash et Leigh avec une seule voix. Et bien que le Dr Reid soit (apparemment) parti, les personnalités Ash et Leigh sont maintenant en conflit pour le contrôle de la forme mécanique qu’elles habitent toutes les deux. Maintenant que la saison 11 est en direct et que nous pouvons entendre certaines des blagues d’introduction et de mise à mort d’Ash, nous pouvons en fait entendre que si la plupart ont Ash qui parle, quelques-uns ont Leigh ou les deux personnalités qui parlent.

Par exemple, dans l’une des plaisanteries d’introduction, Leigh supplie d’abord : « Écoute-moi, quoi que tu fasses- » avant qu’Ash ne l’interrompe pour dire : « Ne te mets pas sur son chemin. » Et l’une des plaisanteries de meurtre voit Leigh prendre le relais et accuser avec colère la légende qu’Ash vient de tuer, « Tu l’as laissée t’avoir ? Tu l’as rendue plus forte ! »

La dernière ligne en particulier sonne presque comme si Ash se dissociait de la personnalité de Leigh, comme si Leigh était un alter à Ash qui peut temporairement prendre le relais pendant des moments particulièrement déclencheurs émotionnellement ou traumatisants (comme, vous savez, une fusillade mouvementée pendant une bataille royale de sport sanglant ). Mais même si c’est le cas, Respawn ne donne pas à Ash un diagnostic identifiable, comme un trouble dissociatif de l’identité (DID), basé sur ses symptômes.

« Ash n’a pas de DID – c’est un diagnostic formel, et elle ne répond pas aux critères de diagnostic pour cela », a déclaré Reed. « Elle a connu une rupture mentale en raison de sa transformation en simulacre. Le traumatisme peut se manifester de différentes manières, et nous voulons explorer ce que cela signifie, mais ne voulons pas prétendre représenter une condition spécifique. »

Ash est le 19e personnage jouable d’Apex Legends, lancé avec cinq skins légendaires badass. Combattante à courte portée, les capacités d’Ash font d’elle une chasseuse redoutable qui peut désorienter et surprendre les escouades ennemies, surtout si elle forme un couple de puissance simulacre avec Revenant.

