Il y a plus de Crash Bandicoot à venir “très bientôt”, selon Toys For Bob

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, c’est le 25e anniversaire de Crash Bandicoot cette année. Oui, comme toutes les autres mascottes classiques, Crash s’en sort également. Alors que de nombreux fans espéraient une grande révélation cette semaine, malheureusement, il n’y a eu jusqu’à présent qu’un message vidéo spécial.

Dans ce document, les chefs de studio de Toys for Bob, Paul Yan et Avery Lodato, réfléchissent à l’histoire de Crash – célébrant son passage sous les projecteurs comme l’une des plus grandes icônes du jeu, tout en remerciant les fans pour leur soutien au fil des ans. Bien qu’il n’y ait pas d’annonces, vers la fin du court message vidéo, Lodato dit que nous verrons plus de Crash “très bientôt”.

“Joyeux anniversaire Crash, on se verra plus nombreux très bientôt.”

Cela pourrait évidemment taquiner n’importe quoi, mais venant directement de Toys for Bob – espérons-le, cela signifie qu’un nouveau jeu ou une nouvelle expérience est en route. Des rumeurs circulent à propos de…

Plus tôt cette année, en mai, des rapports ont fait état de « licenciements » chez Toys for Bob. Activision à l’époque a nié cela et a déclaré que le studio “continuerait à soutenir” la dernière version Crash Bandicoot 4 : Il est temps tout en aidant au développement de Zone de guerre de Call of Duty.

La série de trilogie originale de Crash Bandicoot n’a peut-être fait ses débuts sur une console Nintendo qu’à l’époque de Switch, mais son histoire avec les plateformes Nintendo remonte à la génération Game Boy Advance et GameCube au début des années 2000. Vous pouvez voir une chronologie complète de l’histoire de Crash Bandicoot sur le site Web d’Activision.

Joyeux 25e accident ! Qu’aimeriez-vous voir ensuite de ce bandicoot emblématique ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous.