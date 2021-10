Avec l’un essayant d’être le GOAT et l’autre avide de son premier, Danica Patrick pense que la F1 voit apparaître une «nature plus compétitive» à la fois chez Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le championnat de cette année est sans doute le plus excitant que la Formule 1 ait connu depuis des années.

Après une série de sept ans de doubles de championnat pour Mercedes, au cours desquels Hamilton a remporté six titres mondiaux, l’équipe de Brackley et son septuple champion du monde record font face à une grave menace pour leur règne.

Verstappen a six points d’avance sur Hamilton, le Néerlandais ayant remporté sept courses contre cinq pour Hamilton.

Cependant, il a également plus de DNF avec trois jusqu’à présent cette saison, dont deux étaient le résultat d’affrontements avec Hamilton, le Britannique enregistrant son seul abandon dans leur accident de Monza.

On peut se demander s’ils sont parfois allés trop loin.

Patrick dit non, il y a juste plus en jeu que jamais.

« Chaque fois qu’il y a plus en jeu, plus de risques sont pris », a déclaré l’ancien pilote de NASCAR à Sky Sports. « Donc probablement au début de la saison, Lewis était assez habitué à gagner et au fur et à mesure que cela continuait, il s’est dit » wow, tu es allé sur ce tronçon de piste « .

« Il savait peut-être que s’il allait remporter ce huitième championnat, ce ne serait pas si simple.

« Vous voyez plus de désespoir et plus de passion. Ce sont des pilotes qui veulent la même chose et un seul peut l’avoir.

« Donc, vous voyez plus de nature plus compétitive sortir, ce qui est toujours excitant à regarder en tant que fan. »

Le championnat de cette année est peut-être le premier grand championnat de Mercedes qui ne se dispute pas entre ses propres pilotes, mais c’est plutôt un rival extérieur qui menace la course de Hamilton.

Bien que Sebastian Vettel et Ferrari aient essayé de défier Mercedes, ils ont échoué, leur quête du titre semblant perdre son étincelle juste après la mi-saison.

Patrick aime regarder deux équipes et deux pilotes se lancer.

Elle a déclaré: «Je pense que c’est cool – et ça va me rendre plus intéressée d’en regarder plus parce qu’il y a quelque chose à regarder.

« Si j’encapsule la série – F1, IndyCar et NASCAR disons – F1, il semble que ce sont les constructeurs qui comptent et tout le monde s’aligne en quelque sorte dans la course, puis en IndyCar, cela peut être un peu plus mélangé, peut-être qu’il y a un peu plus de passes et puis NASCAR il y en a encore plus.

« Donc j’aime le fait que ce ne soit pas si simple cette année, que vous ayez deux équipes qui s’y mettent, ce qui est cool parce que vous n’avez pas à vous soucier des ordres d’équipe, de toute sorte de merde, vous » re va juste obtenir le vrai duo qui se passe.

« Je pense que cela le rend vraiment intéressant et j’aime que Max soit ce jeune pilote, il existe depuis quelques années à coup sûr, mais il est toujours le jeune pilote et Lewis est le gars qui vise la médaille officielle GOAT de la plupart des victoires, la plupart pôles et la plupart des championnats cette année, donc je suis sûr qu’il veut vraiment gagner son huitième.

« Ensuite, vous avez quelqu’un qui meurt d’envie que cela ne se produise pas pour lui et il est jeune et affamé. C’est très intéressant à regarder.