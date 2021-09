Il y a plus de pain grillé que de pot dans les actions de SNDL

C’est un stock de mème qui a de nouveau été fumé et vous pouvez l’acheter pour quelques centimes sur le dollar. Qu’est ce qui pourrait aller mal? Si c’est un jeu de pot Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL), rassurez-vous, la réponse reste une bonne et une mauvaise affaire pour les acheteurs. Laissez-moi expliquer.

Les actions de la société de culture de cannabis SNDL sont en baisse de 3% cette semaine et certains investisseurs – et j’utiliserai ce terme de manière vague – semblent se demander ce qui est attribuable à cette décision.

En d’autres termes, cependant, et avec des actions de deux centimes à 70 cents, doit-il vraiment y avoir un moteur baissier pour le mouvement des prix dans le cadran solaire ?

Il est peu probable que le scandale immobilier chinois à Evergrande ou les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine plus tôt cette semaine et une liquidation plus large du marché qui ont laissé des noms tels que Pomme (NASDAQ :AAPL), chenille (NYSE :CHAT) et d’autres dévidoirs de premier ordre sont responsables.

Un regard sur le stock de SNDL

Pour être juste, vous pourriez y blâmer. Mais je suis convaincu que vous passeriez à côté de l’action SNDL d’aujourd’hui.

Toujours évalué à près de 1,5 milliard de dollars après d’énormes efforts de mobilisation de capitaux, et au détriment de sa base de stock de mèmes moins flottante, de hashtag et aimant les médias sociaux, l’action SNDL est plus un nom pour échanger des toasts qu’un stock de cannabis.

Ne me croyez pas ? Il est peut-être temps de faire confiance plutôt que de penser que vous allez jouer sur l’intérêt baissier à court de près de 14% de Sundial. Il n’en reste pas moins que malgré des plans antérieurs de courte durée pour rallier le titre, ces investisseurs restent déterminés à tirer davantage parti de la capitalisation boursière modeste mais toujours importante de SNDL.

Et franchement, cela devrait être un avertissement clair et présent aux investisseurs ayant des demandes optimistes – ou encore, aux singes qui ont déjà dépassé leur accueil.

Considérez le coût

Je suppose qu’un « investisseur » pourrait jouer à Sundial pour un nickel ou deux, mais vraiment ? Et à quel prix ? Quelle allocation de risque doit être exposée à ce type d’« investissement ? Revenons aux actions AAPL ou CAT et ces questions sont beaucoup plus faciles à répondre et dignes d’un gage de capital.

Et remarquez que le discours d’amour difficile d’aujourd’hui ne vient pas d’un ours SNDL.

Fin mai, notre timing sur un projet d’achat d’actions SNDL, et très proche des prix d’aujourd’hui, était bon pour près du double des actions SNDL en un peu plus de quelques jours. Mais aujourd’hui n’est pas hier. Le cadran solaire a une date d’expiration qui est déjà dépassée.

Donc, si vous voulez vous préoccuper des gros titres occasionnels sur la façon dont Sundial Growers gère son énoncé de mission grâce à une stratégie commerciale nouvellement restructurée ou à un nouveau partenariat avec d’autres opérations sans nom comme The Valens Company, allez-y.

Mais ne dites pas que vous n’avez pas été prévenu ou que la direction de Sundial ne vous remerciera pas volontiers pour votre entreprise – encore une fois.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action SNDL

Comme déjà noté précédemment, et comme illustré ci-dessus, SNDL est à toutes fins utiles là où il a commencé en ce qui concerne la dernière fois que j’ai été chargé d’écrire sur Sundial.

Techniquement et en regardant de plus près l’action des prix hebdomadaire, l’action des prix depuis fin mai pourrait signifier qu’un double fond prend forme. Et si elle se confirme, une réaction à la hausse pourrait être à juste titre anticipée.

Mais surtout, je pose à nouveau la question. Quel type d’allocation est vraiment acceptable dans une situation comme celle de Sundial Growers ? Pas grand-chose, voire pas du tout.

Comme l’a dit le regretté Kenny Rogers, « vous devez savoir quand les tenir, savoir quand les plier. »

Enfin, et particulièrement pertinent après une vente massive sur le marché qui offre des actions beaucoup plus saines et décotées, les investisseurs devraient se tourner vers la valorisation de 1,5 milliard de dollars de l’action SNDL et ses shorts bien ancrés plutôt que vers un tableau des prix pour prendre une décision d’investissement plus calculée.

À la date de publication, Chris Tyler n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.