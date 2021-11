Il y a plus de spéculations qu’Emma Roberts et Garrett Hedlund ont fini

12 novembre 2021 / Publié par : Allison

Emma Roberts et Garrett Hedlund sont ensemble depuis début 2019, et en décembre 2020, elle a donné naissance à leur premier enfant, Rhodes Robert Hedlund. Le mois dernier, le Daily Mail a déclaré que la dernière fois qu’Emma et Garrett ont été photographiés ensemble, c’était lors d’une soirée des Oscars le 25 avril. De plus, les deux ont cessé de se suivre sur Instagram. Bon ben ça le confirme, vraiment. Bien qu’une clé se mette dans les choses quand on se rend compte qu’il y a un peu plus de trois mois, E! News rapportait qu’Emma et Garret avaient traversé une « période difficile » alors qu’elle était enceinte, mais qu’ils étaient plus forts que jamais depuis qu’ils sont devenus de nouveaux parents. Cela nous amène à la nuit dernière où Emma s’est présentée à Paris Hilton extravagance de mariage ringard de trois jours sans Garrett. Au lieu de cela, elle a apporté Cade Hudson, qui n’est certainement pas son petit ami parce qu’il est gay, donc tous les tabloïds de potins de célébrités peuvent immédiatement supprimer n’importe quoi avec un titre qui se lit comme : « C’est un match Cade in Heaven ! » Mais elle n’est pas allée avec Garrett, alors certains pensent qu’ils ont fini.

Voici Emma et son amie Cade, qui est Britney Spears’ agent, au mariage de Paris :

Sujet : (11 novembre) La superbe Emma Roberts et son amie Cade Hudson sont allées au mariage de Paris Hilton hier pic.twitter.com/RF8L4gmSzP – ฿ⱤØØ₭Ɇ (@BrookeThotson) 12 novembre 2021

Alors quoi de neuf? Peut-être que Garrett a dû rester à la maison et garder Rhodes parce que leurs plans de gardienne de dernière minute ont échoué (tante Julia s’est probablement effondrée). Ou peut-être que Garrett a du bon goût et des normes personnelles. Comme mentionné ci-dessus, le mariage de Paris Hilton avec Carter Reum est prévu pour être une chose de trois jours. Et si son registre de mariage exagéré en était une indication, ces trois jours seront forcément remplis d’une grande beauté et de démonstrations de richesse brutes. Garrett aurait pu simplement regarder l’invitation, qui, je suppose, était une photo aérographe brillante 8 × 10 du visage de Paris avec « RSVP to ME » clouté sur le dessus en cristaux Swarovski, et a suggéré à Emma d’appeler un ami parce qu’il va être occupé sur le canapé ce week-end.

Photo : Instagram