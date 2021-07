Ethereum (ETH)

Il y a « plus d’intérêt pour l’éther », déclare le président de Fidelity Digital Assets

Et ils “veulent être en avance sur cette demande”, quelque chose également reconnu par SkyBridge Capital qui a transformé ses bénéfices Bitcoin en Ether. Le type de clientèle s’étend également des hedge funds et des family offices jusqu’à maintenant aux conseillers en retraite et aux entreprises.

Fidelity Digital Assets cherche à augmenter son personnel d’environ 70 %, car la demande de services de crypto-monnaie de la part des investisseurs institutionnels continue d’être forte.

La FDA est une unité du géant de la gestion d’actifs basé à Boston Fidelity Investments Inc.

La société prévoit d’ajouter environ 100 nouveaux employés dans les domaines de la technologie et des opérations à Dublin, Boston et Salt Lake City, a déclaré Tom Jessop, président de Fidelity Digital Assets, dans une interview.

Cet effectif accru aidera l’entreprise à développer de nouveaux produits et à se développer davantage dans le secteur de la cryptographie en plus du Bitcoin, a-t-il déclaré.

L’année dernière “a été une véritable année décisive pour l’espace, compte tenu de l’intérêt pour Bitcoin qui s’est accéléré lorsque la pandémie a commencé”, a déclaré Jessop.

« Nous avons constaté un plus grand intérêt pour Ether, nous voulons donc être en avance sur cette demande. »

Outre Fidelity Digital Assets, comme nous l’avons signalé, un grand partisan du bitcoin, SkyBridge Capital, s’est également aventuré dans la deuxième plus grande crypto-monnaie.

La société a réduit sa position dans BTC pour l’empêcher de croître davantage et a transféré “une petite partie du capital dans Ethereum”, a révélé le co-directeur des investissements Troy Gayeski dans une interview.

Gayeski a défini Bitcoin comme le leader du marché en termes de valeur de magasin et Ethereum comme le leader du marché en termes d’utilisation des transactions.

La demande des investisseurs institutionnels pour Bitcoin, Ether et autres crypto-actifs ne fait qu’augmenter, a déclaré le président de Fidelity Digital Assets.

Il a en outre noté que si auparavant leurs clients avaient tendance à être des fonds spéculatifs et des family offices, ils se sont maintenant étendus aux conseillers en retraite et aux entreprises qui souhaitent détenir la crypto comme classe d’actifs.

“Le bitcoin a été l’entrée de nombreuses institutions”, a déclaré Jessop. « Cela ouvre vraiment une fenêtre sur ce qui se passe d’autre dans l’espace. » Un grand changement réside dans « la diversité des intérêts » des clients nouveaux et existants, a-t-il déclaré.

La société s’efforce également d’offrir des échanges tout au long de la semaine, comme c’est la norme dans l’industrie des crypto-monnaies, contrairement au marché traditionnel.

“Nous voulons être dans un endroit où c’est à temps plein pendant la majeure partie de la semaine.”

Outre le commerce et la détention de Bitcoin, Fidelity Digital permet également à ses clients institutionnels d’utiliser l’actif crypto comme garantie contre des prêts en espèces grâce à son partenariat avec BlockFi.

