Il y a près de 100 000 bitcoins perdus, et une entreprise familiale se consacre à les récupérer sans piratage | La technologie

Il est surprenant de découvrir à quel point les gens négligent leur argent. Grâce à cela, un père et son fils friands de dénicher des trésors sur Internet ont créé leur propre entreprise.

Il y a quelques semaines, une enquête a été publiée parmi les propriétaires de crypto-monnaie, et 40% ont reconnu qu’à un moment donné, ils avaient oublié ou perdu leur mot de passe.

On estime qu’il y a entre 68 000 et 93 000 bitcoins perdus, et un pourcentage d’entre eux pourrait être récupéré, pour une valeur avoisinant 3 200 millions d’euroscomme l’explique Carla Mozee dans Business Insider.

Beaucoup de ces bitcoins perdus ils proviennent des premières crypto-monnaies minées. Beaucoup de gens ont extrait des bitcoins quand c’était facile et bon marché, par curiosité, et pendant des années ils les ont oubliés. En augmentant le prix, ils ont réalisé qu’ils ne se souvenaient pas du mot de passe, car ils l’ont pris comme un jeu et ils ne l’ont pas ciblé.

Dans d’autres cas, c’est pertes tragiques. Comme celui d’un programmeur de San Francisco qui gardait 7 002 bitcoins sur un ordinateur portable, Mais vous avez oublié votre mot de passe et après en avoir essayé 8 différents, le système de sécurité ne vous permet d’en essayer que 2 de plus. Aujourd’hui, ces 7 002 bitcoins coûtent 258 millions d’euros.

La mort tragique d’un PDG qui a gardé 126 millions de dollars de l’entreprise en crypto-monnaies a également été largement commentée, mais n’a révélé le mot de passe à personne.

Les crypto-monnaies sont comme de l’argent: ils n’ont pas de propriétaire, le propriétaire est celui qui les possède. Il est stocké dans des portefeuilles numériques, qui ne sont rien de plus que des numéros cryptés, auxquels on ne peut accéder qu’avec un mot de passe.

Si vous le perdez ou l’oubliez, les systèmes de cryptage sont pratiquement impossibles à casser par force brute ou par piratage.

La société Crypto Asset Recovery fondée par le père et le fils Charlie et Chris Brooks se consacre à récupérer des bitcoins perdus.

Lorsqu’un client vient chez lui, la première chose qu’il fait est de signer un contrat stipulant que tout bitcoin récupéré appartient à son propriétaire. Allez, ils n’ont pas l’intention de garder quoi que ce soit.

Ils ne facturent pas de prix fixe. Ils partent d’une redevance de base et 20 % des bitcoins sont récupérés.

Comme nous l’avons dit, pirater un portefeuille crypté est presque impossible, c’est pourquoi ils utilisent une autre méthode : entrer dans l’esprit de la personne qui a perdu ou oublié le mot de passe.

Heureusement, dans de nombreux cas, les mots de passe ne sont pas choisis au hasard : ils sont associés à des personnes, des lieux ou des mots importants pour le client, et il existe des méthodes psychologiques pour essayer de s’en souvenir.

Ils le soumettent à un interrogatoire dans le but de rappelez-vous cette idée clé qui viendra avec le mot de passe. S’il est aléatoire et que vous ne vous souvenez pas où vous l’avez enregistré, des détectives privés et des méthodes de police sont utilisés pour remonter le temps, reconstituer ce que vous avez fait avant de le perdre et révéler où il pourrait se trouver.

Votre cas le plus réussi ça ne leur a pris que 5 secondes. En interrogeant le client, ils ont créé une liste de 9 mots de passe potentiels, et l’un était le bon.

Dans d’autres cas, après plusieurs mois de travail et de tests bruts de millions de mots de passe, ils ont dû abandonner.

Ils ont aussi des cas dramatiques, comme celui d’une personne d’un pays pauvre où il n’y a pas de comptes bancaires. Il avait 200 $ de bitcoins et c’était ses économies.

La morale est simple : si vous possédez des crypto-monnaies… Enregistrez le mot de passe dans un endroit sûr et traçable !