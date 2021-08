Il y a quatre ans, Trump préfigurait ce qui pourrait résulter d’un retrait « hâtif » de l’Afghanistan

in

Le président Joe Biden a tenté de rejeter une grande partie de la responsabilité de l’effondrement de l’Afghanistan sur l’ancien président Donald Trump, mais une vidéo récemment découverte d’août 2017 a montré que le président Trump préfigurait alors ce qui pourrait résulter d’un retrait « précipité » de l’Afghanistan.

L’utilisateur de Twitter “Benedict Ratchford” a partagé un extrait de Fox News d’un discours prononcé par Trump concernant une sortie potentielle de la nation assiégée.

« Aimez Trump ou détestez Trump. Ce qu’il a dit ici en 2017, lorsqu’on lui a parlé de son plan de retrait. Il résume essentiellement ce qui se passerait si cela était fait immédiatement sans plan. #trump #biden #afghanistan #BringTrumpBack“

Dans la vidéo, Trump a commencé : « Les conséquences d’une sortie rapide sont à la fois prévisibles et inacceptables. »

Trump a poursuivi: “Le 11 septembre, la pire attaque terroriste de notre histoire a été dirigée depuis l’Afghanistan parce que ce pays était dirigé par un gouvernement qui a réconforté et protégé les terroristes”.

« Un retrait précipité créerait un vide que les terroristes, y compris ISIS et Al-Qaïda, combleraient instantanément, comme cela s’est produit avant le 11 septembre », a conclu Trump.

Une ramification d’ISIS, connue sous le nom d’ISIS-K, est le groupe terroriste qui a revendiqué la responsabilité de l’attaque d’hier à Kaboul, qui a tué 13 militaires américains et au moins 170 Afghans.

CBS News a expliqué :

Affilié à ISIS, le groupe qui s’est propagé dans le nord de l’Irak depuis la Syrie il y a six ans et contrôlait autrefois un territoire à peu près de la taille de la Grande-Bretagne, ISIS-K est apparu pour la première fois au Pakistan à la même époque, en 2015. Ses membres sont issus d’autres militants pakistanais. groupes, y compris des combattants talibans désabusés.

“Ce qu’ISIS-K a fait, c’est attirer des gens mécontents”, a déclaré Seth Jones, directeur du projet sur les menaces transnationales au Center for Strategic International Studies.

Ses membres sont généralement d’avis que les membres des talibans sont impurs et pas assez extrémistes. ISIS-K est également connu pour son fanatisme et est plus brutal que les talibans.

Le “K” dans le nom signifie la province du Khorasan, une région englobant des parties de l’Afghanistan et du Pakistan. ISIS-K se considère comme une opération mondiale, comme al-Qaïda l’a fait en 2001, et cherche à rétablir les frontières historiques de la province, qui s’étendent également au-delà de l’Afghanistan jusqu’à certaines parties de l’Iran et de l’Asie centrale.

