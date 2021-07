“Il y a quelques mois, je ne pouvais pas imaginer être triste de perdre ici”

in

05/07/21 à 18:09 CEST

Paula Badosa, qui est tombée lundi face à la Tchèque Karolina Muchova, a déclaré qu’il y a quelques mois “je ne pouvais pas imaginer être triste” d’avoir perdu en quarts de finale de Roland-Garros et au deuxième tour de Wimbledon.

“C’était un match étrange, je n’ai pas pu donner un grand niveau. C’est une joueuse très inconfortable et j’ai été plus abattue que d’habitude”, a déclaré Badosa lors d’une conférence de presse après un match dans lequel elle menait 5-2. le premier ensemble.

“J’ai une bonne note. C’était un bon tournoi d’avoir joué quelques fois sur gazon“il ajouta.

Sur ce qu’elle doit améliorer pour pouvoir gagner des matchs comme celui-ci et continuer à grandir en tant que joueuse, l’Espagnole a déclaré que “tout” et qu’elle avait beaucoup de place pour s’améliorer.

“J’ai beaucoup de place pour m’améliorer dans tout. Mentalement où ailleurs. Je surmonte des barrières. Il y a quelques mois, je ne pouvais pas imaginer être triste de perdre en quarts de finale de Roland Garros, il y a trois mois, je signerais pour être ici. Mon plus gros échec est d’avoir trop envie de vouloir gagner”.

“J’ai une mauvaise défaite, j’ai un mauvais moment, mais petit à petit je l’améliore. Je vois tout de négatif, quand je sais que ce n’est pas comme ça”, a-t-il ajouté. De plus, Badosa, qui participera aux Jeux olympiques de Tokyo, a souligné qu’il ne jouerait aucun tournoi jusque-là. “Je vais me reposer quelques jours. Ce sont des tournois sur gazon assez intenses. Avec la bulle ça a été plus dur que d’habitude“.