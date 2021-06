Il y a tellement de cigales près de Baltimore qu’elles apparaissent sur le radar météorologique – .

Au cas où vous ne l’auriez pas déjà entendu, de nombreux États américains sont actuellement envahis. Non, le pays n’est pas attaqué par une puissance étrangère, et en fait, les envahisseurs vivent sous nos pieds depuis près de deux décennies. Je parle bien sûr de l’émergence des cigales périodiques qui a eu lieu au cours des deux derniers mois, principalement le long de la côte est des États-Unis. C’est un événement qui se prépare depuis 17 ans, mais à moins que vous ne viviez réellement dans l’une de ces régions, il peut être difficile d’avoir une idée du nombre de ces créatures.

Les estimations du nombre de cigales dans cette couvée – appelée « couvée x » – varient un peu, mais tout le monde s’accorde à dire qu’il y a des « milliards » d’insectes bruyants émergeant du sol. Maintenant, dans une observation à la fois hilarante et quelque peu dérangeante, un météorologue d’une station NBC locale a donné un aperçu du radar météorologique près de Baltimore, dans le Maryland, et c’est vraiment époustouflant.

Lauryn Ricketts, météorologue pour NBC et WTOP à Washington, DC, a tweeté cette image radar météo plus tôt dans la journée. Les autres années, ce que vous pouvez voir sur l’image indiquerait probablement un jour nuageux avec de la pluie dans la région. La tache verte audacieuse s’assombrit au centre, indiquant des pluies plus abondantes, et la “tempête” elle-même couvre un certain nombre de comtés. Seulement il ne pleut pas du tout dans cette région…

Comme l’explique le rachitisme dans son tweet, la « tempête » que le radar capte n’existe tout simplement pas. “Ce n’est pas de la pluie”, a déclaré Ricketts, écartant également la possibilité qu’il s’agisse de “fouillis de sol” ou de débris entourant l’emplacement du radar. “L’algorithme de classification Hydrometer identifie cela comme étant de nature biologique… il est donc probable que les cigales soient captées par le faisceau radar.”

CECI n’est pas de la pluie, pas du fouillis de sol (le faisceau radar captant des objets près du site radar – qui se trouve dans le comté de Loudoun)…. l’algorithme de classification Hydrometeor l’identifie comme étant de nature biologique. Il est donc probable que des CICADAS soient détectés par le faisceau radar… pic.twitter.com/zTLCzynz5D – Lauryn Ricketts (@laurynricketts) 7 juin 2021

C’est, eh bien, c’est vraiment quelque chose. Imaginez le nombre d’insectes qu’il faudrait pour qu’un système radar le détecte sous la forme d’une forte averse. Nous parlons d’un nombre important de créatures ailées qui naviguent dans le ciel après avoir émergé des maisons souterraines qu’elles habitent depuis 17 ans. Nous savions que “Brood X” allait être gros, mais je ne sais pas si quelqu’un s’y attendait.

Il existe de nombreuses espèces de cigales. Certaines apparaissent chaque année tandis que d’autres, appelées cigales périodiques, apparaissent à intervalles réguliers qui s’étendent sur plusieurs années. Brood X est sur un cycle de 17 ans, et maintenant qu’ils ont émergé du sol, ils ont très peu de temps pour trouver des partenaires, se reproduire et s’assurer que le cycle continue. Les insectes bruyants peuvent être un peu gênants, surtout si vous vivez dans une région où ils apparaissent en très grand nombre, mais vous pouvez vous consoler du fait que vous n’avez à vous en occuper qu’une fois tous les 17 ans.

