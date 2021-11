« Il y a trois mois, je voulais arrêter le football »

10/11/2021 à 20h25 CET

Sergi Enrichir a fait un pas dans la première division espagnole, car ce n’est qu’en 2015 qu’elle s’est consolidée dans la catégorie la plus élevée du football espagnol, et une fois qu’elle l’a fait, ses performances ont baissé, à tel point que lors du dernier marché des transferts, les Baléares ont décidé de signer pour une équipe de deuxième division, comme le Société sportive de Ponferradina. Maintenant, étant un élément clé de l’équipe léonaise, Enrichir Il s’est exprimé sur ‘Radio Marca’ pour faire le point sur sa carrière, tant professionnelle que personnelle, et pour parler de la situation actuelle du groupe.

Les transferts à Recreativo de Huelva et à Alcorcón

Sergi Enrichir il n’a pas eu un début de carrière facile. L’attaquant des Baléares n’a eu pratiquement aucune chance avec la première équipe de la Majorque, où il a fait ses débuts en première division, il a donc dû chercher des sorties alternatives. La solution à ses problèmes semblait être un prêt à Recreativo de Huelva. Cependant, la consolidation n’a pas été achevée non plus et la saison suivante, il a également été prêté à Alcorcón. A propos de cette étape des missions, Enrichir a déclaré que « Quitter le club de tes rêves était difficile, mais j’ai compris. Ce n’étaient pas de bonnes années en termes de statistiques mais j’ai beaucoup appris. »

Son passage chez Numancia et sa consolidation chez Eibar

Les transferts dans les deux équipes de deuxième division lui ont cependant servi à acquérir de l’expérience et ont fini par être transférés à Numancia où il a fini par exploser en marquant 26 buts en 79 matchs, ce qui l’a conduit en 2015 à signer pour le club où il était consolidé en la première division, Eibar. Par rapport à cette étape, Enrichir a commenté : « toujours J’ai aimé les clubs humbles, qu’ils sont une famille, qu’il n’y a pas de fissure et que nous allons tous dans le même sens. Toutes les équipes dans lesquelles j’ai été sont très similaires et c’est là que je suis vraiment à l’aise. A Soria j’ai passé deux très bonnes années et grâce à cela j’ai eu l’opportunité de jouer dans Primera y passer tant d’années dans l’élite avec SD Eibar« .

Votre situation personnelle ces dernières années

Finalement, Enrichir Il a également été interrogé sur sa situation personnelle ces dernières années, qui a connu des moments difficiles. À ce sujet, les Baléares ont commenté ce qui suit : « Headlong je suis un joueur fort, personne ne m’a rien offert. Les gens qui m’apprécient me connaissent. Ce qui me fait mal c’est que ces gens qui me connaissent ont douté et ils ne se sont pas battus pour moi jusqu’au bout.

« Il y a trois ou quatre mois j’ai voulu arrêter le foot. C’était pas bien, je n’avais pas l’illusion de rejouer et J’ai laissé Eibar très blessé. C’était un marché très étrange, très difficile, je n’ai pas trouvé cette illusion et puis les choses ont recommencé suite au refus de Schalke de me signer. j’ai passé un mauvais moment. Je n’ai pas pleuré, mais j’ai été très déçu de tout et je n’avais pas envie de rejouer. Quand ça va bien, le foot c’est très bien, mais quand les choses tournent mal, c’est quand le football te montre Quoi la vraie chose, c’est le jour le jour, et dans ce sport il n’y a pas d’amis« .