Il y a trop d’applications en cours d’exécution, et il est impossible de trouver la meilleure

Recherchez « en cours d’exécution » dans l’App Store ou le Play Store et vous trouverez des centaines d’applications. Il existe des applications pour coupler des appareils, des applications pour enregistrer vos courses, des applications pour comparer vos distances avec d’autres, même des applications pour gamifier vos entraînements.

Où suis-je?

(Crédit image : de bout en bout)

Numéro de colonne : 12

Date de rédaction : 12/08/21

Jours : 165

Emplacement actuel : Afton, OK

Distance parcourue : 649,36 milles

Distance restante : 1628,64 milles

Traqueur actuel : Polar Vantage M2

Si vous recherchez une application en cours d’exécution, vous n’avez que l’embarras du choix. Mais personne ne se dira jamais simplement “Je veux une application en cours d’exécution”. Une application pour quoi, exactement ? Les possibilités sont presque infinies.

Je suis dans une impasse. J’ai besoin d’une application pour m’aider à me recycler après une blessure, mais je ne veux pas d’application de course à pied généralisée, car j’en ai déjà trop et j’ai testé des charges dans ma quête pour courir l’intégralité de la Route 66 dans deux ans.

Il est impossible de savoir s’il existe réellement une application qui correspond à mes besoins, car il existe de nombreuses plateformes polyvalentes. Cela m’a fait réaliser qu’il existe beaucoup trop d’applications en cours d’exécution généralisées, et peut-être pas assez pour des tâches spécifiques.

Courir à vide

Comme détaillé dans ma dernière chronique de course à pied, je me remets d’une blessure au pied, mais en moins de cinq semaines, j’ai également un demi-marathon pour lequel je dois m’entraîner – je passe de zéro à 13,1 (ou 21,1 si vous voulez être tout métrique à ce sujet) en un mois.

C’est un objectif tout à fait plausible : lorsque j’ai commencé à écrire mes chroniques sur la course à pied au début de l’année, j’ai couru mon propre semi-marathon sans m’entraîner juste pour me prouver que je pouvais. Mais c’était difficile et j’ai réalisé un temps assez médiocre par rapport aux semi-marathons organisés auxquels j’ai participé.

Pour ma prochaine tentative, j’ai décidé de rechercher des plans de formation en ligne et, via une recherche rapide sur Google, j’ai trouvé quelques options qui promettaient de m’aider à parcourir la distance complète en un mois. Mais ceux-ci semblaient conçus pour des personnes qui n’avaient pas beaucoup couru auparavant, mais qui avaient également beaucoup de temps libre, et aucune de ces choses ne me convient.

Mais alors que je cherchais un plan d’entraînement sur mon ordinateur, mon téléphone a fait un petit “ping” – c’était un jeu qui me suppliait de rejouer après 24 heures d’absence. Et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que mon téléphone et ses applications pouvaient être la force motrice dont j’avais besoin.

Run, Zombies est un moyen de rendre les séances d’entraînement amusantes en… imaginant qu’une horde de goules mangeuses de chair est à vos trousses. (Crédit image : Courez, Zombies !)

Affaires qui coule

Ce que je cherchais idéalement, c’était une application d’entraînement dans laquelle je pourrais saisir mes détails de course et mon objectif d’entraînement (demi-marathon, dans ce cas), qui me dirait alors quel type d’entraînement je devrais faire chaque jour pour atteindre cet objectif but. Encore plus idéalement, je signalerais alors mes performances réelles et l’application ajusterait les prévisions et les plans en conséquence.

En tant que rédacteur technique – et en particulier un rédacteur technique écrivant sur l’exécution d’applications – je n’ai pas simplement téléchargé une ou deux applications, mais j’ai rempli tout un écran de mon téléphone avec une sélection, prête à l’essayer. Cependant, aucun d’entre eux n’a fourni ce que je cherchais.

De nombreuses applications me permettent d’enregistrer ma taille, mon poids et d’autres informations personnelles, mais m’ont ensuite simplement proposé un plan générique que j’aurais pu trouver en ligne. Un peu inquiétant, tous ces services aléatoires ont maintenant mes informations personnelles – et je n’ai même pas utilisé les applications pour courir.

Il existe de nombreuses applications payantes, bien que ce que vous obtenez réellement pour votre argent dans la plupart des cas ne soit pas clair – et je suis trop pauvre pour me permettre un abonnement régulier, surtout si je ne sais pas pour quoi je paie .

Après avoir testé des dizaines d’applications, j’avais l’impression de voir la même plate-forme dans différents skins – aucune ne m’avait fourni ce que je cherchais.

Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’application de planification de marathon en profondeur ; Je ne l’ai tout simplement pas trouvé. Et c’est le problème.

Trop de n’importe quoi

Recherchez « en cours d’exécution » dans l’App Store ou le Play Store et vous trouverez des centaines d’applications différentes. Il y a tout simplement trop d’applications en cours d’exécution – et si vous voulez juste un moyen simple d’enregistrer vos exercices ou de suivre vos progrès, il est impossible de savoir laquelle vous convient le mieux, ou même ce qu’elles font toutes.

Et si c’est le cas pour moi – un coureur chevronné et un journaliste technique qui a une idée de ce qu’il faut rechercher – alors un coureur novice qui veut juste un compagnon virtuel pour l’aider à apprendre à courir, sera dans le grand bain.

Avec beaucoup trop d’applications génériques similaires, vous avez l’impression de vous noyer dans les options. Et si, comme moi, vous cherchez quelque chose de précis, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin d’un app store.

Alors quelle est la solution ? Eh bien, dans un monde parfait, nous supprimerions de nombreuses options de remplissage, mais en temps voulu, nous n’en aurons probablement plus besoin. Avec la technologie et les appareils d’exercice de plus en plus intelligents, il est probable que tous les outils et fonctionnalités dont j’ai besoin, ou toute autre personne, seront introduits dans les applications populaires ou les applications de connexion portables.

Les modes d’entraînement sont déjà assez intelligents, mais pas assez pour ce dont j’ai besoin. D’ici peu, je suis sûr que je pourrai programmer le programme d’entraînement exact que je veux. C’est juste dommage que, jusque-là, la situation de l’application en cours d’exécution soit si déroutante.