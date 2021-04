“Il y a trop de matches et l’UEFA s’en fiche”

23/04/2021 à 15:26 CEST

Pep Guardiola est apparu lors d’une conférence de presse, cette fois avec la Super League moins chaude. Laissant derrière le grand enjeu de la semaine dernière, l’entraîneur catalan a de nouveau critiqué l’exigence du calendrier, avec la permissivité de l’UEFA en elle.

Il a également évoqué la finale de la Carabao Cup, dans laquelle ils affrontent Tottenham à Wembley ce dimanche, et dans laquelle il a confirmé que De Bruyne et Agüero pourraient être là, déjà récupérés. C’étaient toutes ses phrases.

La finale de la Coupe Carabao

«Nous méritons d’être ici. Nous avons eu une course difficile, en particulier en demi-finale & rdquor;

«Le match contre Aston Villa a montré que nous étions mentalement préparés. Et nous serons le week-end & rdquor;

Rotations en finale?

«On ne peut nier que la Ligue des champions est proche et qu’il y a aussi la dernière ligne droite du Premier, les deux compétitions les plus importantes. Mais chaque année, nous avons un œil sur les coupes, et chaque joueur veut gagner ces types de matchs & rdquor;

«Il y aura un point de contradiction. Car évidemment on va jouer pour gagner la finale, mais le match contre le PSG est là. Au coin de la rue & rdquor;

Nouvel entraîneur à Tottenham

«Nous regardons son dernier match contre Southampton, mais nous ne savons pas si Ryan Mason continuera comme ça ou changera les choses & mldr; donc la chose la plus importante est de se concentrer sur ce que nous devons faire & rdquor;

De Bruyne et Agüero, récupérés

«De Bruyne et Agüero s’entraînent avec l’équipe aujourd’hui avec l’équipe pour la première fois. Donc, en principe, ils sont bien & rdquor;

Un calendrier impossible

«Nous ne pouvons pas oublier que nous avons commencé la saison sans aucun match de pré-saison. Pas amical, rien. Et nous n’avons pas eu une semaine de congé. Pendant la semaine, toujours, un jeu & rdquor;

«Je ne peux pas entraîner mes joueurs. Je n’ai pas été entraîneur. Je gère simplement l’équipement et je le gère comme je le peux. Je mets uniquement des vidéos, je me souviens de ce que nous voulons faire & mldr; Si vous n’avez pas de pré-saison, vous ne pouvez pas pratiquer les principes du jeu & rdquor;

«Nous avons joué trois matchs chaque semaine, maintenant nous avons le Carabao, puis la Ligue des champions, puis le Premier. Les joueurs iront à l’Euro cet été, et à leur retour, si tout se passe bien, nous aurons le Community Shield. Les joueurs adorent jouer, mais ils vont se blesser. L’UEFA le sait, mais il s’en fiche. C’est beaucoup, vraiment. De nombreuses fêtes & rdquor;.