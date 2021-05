Il y a un “accord à conclure” sur la réforme fiscale mondiale des technologies, dit Sunak

C

le chancelier Rishi Sunak a exhorté Joe Biden à conclure un accord sur la taxation des géants de la technologie tels que Google et Facebook dans le cadre d’un remaniement mondial des taxes sur les entreprises.

Les ministres des Finances du groupe du G7 des principaux pays industrialisés – dont le Royaume-Uni et les États-Unis – se réuniront à Londres vendredi, une semaine avant que M. Biden ne s’envole pour le sommet des dirigeants à Cornwall.

Le président américain a appelé à un niveau minimum d’imposition des sociétés au niveau mondial – avec 15 % proposé comme taux de base – pour empêcher les entreprises d’utiliser des paradis offshore.

Mais le Royaume-Uni veut s’assurer que les entreprises technologiques américaines paient des impôts pour leurs activités en Grande-Bretagne au Trésor public.

Nous comprenons pourquoi un accord sur l’impôt mondial sur les sociétés est important pour nos amis américains. Nous avons besoin d’eux pour comprendre pourquoi une fiscalité équitable des entreprises technologiques est importante pour nous

M. Sunak a déclaré dimanche au Mail: “Je veux m’assurer que nous obtenons le bon accord pour les contribuables britanniques, que nous équilibrons les règles du jeu pour les grandes rues britanniques et c’est ce que je fais… Les grandes entreprises multinationales, en particulier les entreprises numériques, sont en mesure de par la nature de leur entreprise de ne pas payer la bonne taxe aux bons endroits.

« Et ce n’est pas juste et cela signifie qu’il n’y a pas de règles du jeu équitables avec les entreprises de la rue principale. Et c’est ce que je veux corriger.

«C’est ce que nous luttons dur pour résoudre ces négociations. Si tout le monde travaille dur au cours des prochains jours et semaines, je suis convaincu que nous pourrons trouver une bonne place.

“Mais ce doit être le bon accord pour la Grande-Bretagne et c’est sur quoi porteront les négociations de cette semaine.”

“Il y a un accord à conclure, alors j’exhorte les États-Unis – et l’ensemble du G7 – à venir à la table la semaine prochaine et à le faire.”

Des discussions sur la taxation des entreprises numériques multinationales sont envisagées à l’Organisation de coopération et de développement économiques, mais un consensus du G7 renforcerait l’élan en faveur d’un accord international.

Le chancelier a été félicité par l’ancien assistant de Boris Johnson, Dominic Cummings, lors de sa session épique de sept heures avec les députés mercredi, échappant aux tirs hostiles dirigés contre nombre de ses collègues du gouvernement.

Avant la session, il a été rapporté que M. Cummings était déterminé à évincer le Premier ministre, M. Sunak étant considéré comme le personnage le plus susceptible de lui succéder.

Interrogé pour savoir s’il partageait les réserves de M. Cummings à propos du Premier ministre, le chancelier a déclaré: «Le Premier ministre a un travail exceptionnellement difficile que je vois de près tous les jours… Les décisions qu’il doit prendre sont tout simplement extraordinairement difficiles.

«Je pense que les gens apprécient cela et réalisent que nous travaillons tous aussi dur que possible pour essayer de faire le meilleur travail possible dans des circonstances difficiles.

“Le Premier ministre porte cet énorme fardeau d’essayer de prendre ces décisions horribles.”

M. Sunak a déclaré qu’il n’avait pas parlé à M. Cummings depuis son départ du gouvernement l’année dernière.