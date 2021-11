« Il y a un an je n’avais pas de moto et maintenant je suis champion du monde »

11/07/2021 à 14:51 CET

Sans attribuer d’importance à. C’est ainsi qu’il a agi Pedro Acosta lors de l’avant-dernière course de la saison qui a fini par être la dernière avec le titre en jeu. Le requin Mazarrón est revenu, est resté en tête et attaqué quand la course l’a exigé pour finir de couronner avant la chute de son concurrent maximum Dennis Foggia.

L’homme KTM était très excité aux questions dans le parc fermé. « Je ne peux pas dire grand-chose. J’ai passé le dernier tour à pleurer. Je ne peux que remercier Aki Ajo, l’équipe, la famille et tous ceux qui se sont tournés vers moi à un moment donné cette saison. J’étais sans équipe en début de saison et être ici aujourd’hui est impensable. Ce sont tous ceux qui ont permis à Pedro Acosta d’être champion du monde aujourd’hui ici à Portimao », a reconnu Pedro.

« Mon environnement est assez fermé et cela m’a beaucoup aidé. Cela a été une année difficile même si cela ne semblait pas le cas avec ma personnalité. La clé est qu’ils ont fait confiance chez un enfant qui avait tout perdu il y a quelques mois », a-t-il conclu sans mâcher ses mots et avec une grande clarté.

Par derrière entré Andréa Migno, déjà coupé de la KTM d’Acosta. « Très déçu par Foggia, qui est tombé à cause d’un autre pilote. Quant à ma carrière, je suis très heureux. Je n’ai pas pu être très rapide ce week-end mais la course s’est mieux passée que n’importe quelle autre session. Nous essaierons de bien finir à Valence. Ce serait très important pour la saison prochaine », a déclaré Migno, qui a eu un grave accident au GP des Amériques.

Le podium l’a complété Niccolò Antonelli, qui continue d’avoir une saison très régulière. « j’étais hors de combat pour le podium après quelques sets de course. Mais dans le dernier tour quelque chose s’est passé, je ne sais pas vraiment quoi, mais ça m’a beaucoup profité. Je suis très content car nous avons atteint une régularité transformée en podiums que je n’avais pas pu obtenir depuis des années« .

Enfin, l’italien avait des mots Dennis Foggia, qui a reconnu être « très triste du résultat. je voulais m’évader comme je l’avais fait lors des dernières courses, mais ce n’était pas si facile et à la fin ils m’ont jeté. Perdre les options pour être champion du monde Pour une erreur qui n’est pas la vôtre, il est difficile de comprendre, mais bon, nous irons à Valence pour chercher une autre victoire. Je pense que dans le dernier secteur, il aurait pu récupérer le leadership, mais les choses ont tourné comme ça« Dennis a reconnu, très entier après ce qui s’est passé avec Binder.