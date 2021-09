Il y a un besoin de compréhension politique entre les pays Quad pour l’avenir de la technologie : Rajeev Chandrasekhar

Le numérique a complètement bouleversé les modèles créatifs conventionnels

Les questions réglementaires concernant les nouvelles technologies, l’Internet ouvert et la collaboration et le partage de données entre les nations ont été au premier plan de plusieurs discussions ces derniers temps. Le gouvernement indien travaille sur les questions pertinentes comme de nombreux autres pays, en particulier après la transformation numérique rapide accélérée par la pandémie. Plutôt que de s’en remettre aux forces du marché, les gouvernements démocratiques doivent jouer un rôle actif dans l’élaboration de l’avenir de la technologie, d’un Internet ouvert et sûr, a déclaré Rajeev Chandrasekhar, ministre d’État (MoS), de l’électronique et de l’informatique, lors du sommet annuel de l’USISP. Forum. « L’avenir de la technologie ne doit pas être laissé à une sorte de dynamique qui n’est conduite que par des entrepreneurs, des investisseurs. Il doit être conduit de manière très proactive par les quatre démocraties du Quad, dont l’Inde, les États-Unis, l’Australie, le Japon et tout autre pays qui pense dans le même sens pour avoir des communautés ouvertes », a déclaré Chandrasekhar lors d’un événement virtuel organisé par le Forum de partenariat stratégique entre les États-Unis et l’Inde (USISPF) jeudi.

Selon Chandrasekhar, il existe un besoin de compréhension politique entre ces quatre-cinq pays pour l’avenir de la technologie. Des pays comme l’Inde et les États-Unis devront travailler ensemble au niveau politique, ainsi qu’au niveau commercial et entrepreneurial, a-t-il ajouté. Il a souligné les besoins émergents de dialogues sur la protection des données, les flux de données transfrontaliers, ajoutant que ces conversations doivent commencer formellement. Sans conversations bilatérales ou mondiales appropriées, il y a des chances d’avoir des règles et des réglementations très différentes d’un pays à l’autre, ce qui peut désavantager un groupe de consommateurs.

Lors de la session animée par Neal Mohan, chef de produit, YouTube, Chandrasekhar a également parlé des opportunités créées par la technologie. Malgré l’impact catastrophique de la pandémie sur l’économie indienne, elle a rebondi avec résilience et l’investissement dans l’Inde numérique a contribué de manière significative à la reprise.

« L’un des secteurs de l’économie qui se porte bien est le segment de la technologie. Outre les revers à court terme au cours des deux premiers trimestres de la pandémie, l’espace technologique a décollé. Et pour beaucoup de gens, cela a été une remise à zéro des ambitions. Ils considèrent le monde post-Covid comme un lieu plein d’opportunités », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les voies ouvertes par les plateformes numériques et les entreprises technologiques pour l’économie créative, il a déclaré que la technologie numérique avait complètement bouleversé les modèles et les industries créatifs conventionnels en Inde, a-t-il noté. La connectivité Internet plus forte, la pénétration croissante d’Internet et les appareils peu coûteux ont créé une nouvelle vague d’innovation. “Je n’ai jamais vu de ma vie ce genre d’explosion créative”, a-t-il noté.

« Il y a un changement de comportement important chez les citoyens et le gouvernement rattrape progressivement son retard. Nous réinventons vraiment notre modèle, qu’il s’agisse de compétences ou de créativité ou de production de contenu. C’est le fait que la perturbation est profonde et permanente. Et je pense que c’est la nouvelle norme que la technologie crée de nouveaux héros chaque jour, qu’il s’agisse de licornes dans l’espace technologique ou de créateurs de contenu », a-t-il conclu.

Lire aussi : Les publicités BFSI imprimées ont augmenté de 60 % en janvier-août 2021 : TAM AdEx

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.