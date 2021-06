Il y a un clin d’œil brillant dans Conjuring 3 qui a provoqué de nombreuses conversations au studio

Michael Chaves a repris la franchise Conjuring de James Wan pour le nouveau film The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Parce que l’intrigue tourne essentiellement autour de la possession démoniaque, il y a un clin d’œil visuel dans le film à L’Exorciste de William Friedkin. Sérieusement, vous ne pouvez pas le manquer. Plus tard dans le film, cependant, au cours d’une scène charnière, le leader de la franchise Patrick Wilson, jouant le rôle de l’enquêteur paranormal Ed Warren, rend un hommage brillant alors qu’il assume une marche très délibérée qui rappelle un Jack Nicholson possédé du classique de Stanley Kubrick.