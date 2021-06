Actualités Bitcoin

Il y a un «désir important» pour la crypto parmi les investisseurs, selon BBVA alors qu’il lance le service de trading Bitcoin

L’espagnol BBVA lance un service de trading Bitcoin pour les clients de banque privée en Suisse souhaitant investir dans des actifs cryptographiques.

BBVA a annoncé vendredi que la nouvelle entreprise serait lancée le 21 juin. La banque est présente en Suisse via une franchise en propriété exclusive.

Ce nouveau service comprendra des services de trading et de garde de bitcoins dans le but de l’étendre également à d’autres crypto-monnaies.

Il convient de noter que BBVA n’offrira aucun conseil sur ces investissements, seulement la possibilité d’investir.

La banque a en fait constaté qu’il existe un “désir important” parmi les investisseurs pour les crypto-actifs de diversifier leurs portefeuilles malgré leur volatilité et leur risque élevés, a déclaré le directeur général de BBVA Suisse, Alfonso Gomez, dans un communiqué.

Cependant, ces nouveaux services de crypto-monnaie seraient limités à la Suisse en raison de leur réglementation claire (contrairement aux États-Unis) et de leur adoption généralisée dans le pays.

« Son extension à de nouveaux pays ou à d’autres types de clients dépendra de la question de savoir si les marchés remplissent les conditions appropriées en termes de maturité, de demande et de réglementation. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.