Il y a un “ dilemme humanitaire ” à la frontière américano-mexicaine ⋆ .

Le président du Congressional Hispanic Caucus, Rep. Raul Ruiz, n’est pas d’accord avec les républicains qui qualifient la situation à la frontière américano-mexicaine de crise, la qualifiant plutôt de «dilemme humanitaire».

Les appréhensions à la frontière américano-mexicaine ont atteint un sommet de 21 ans à 178 000 personnes.

Le sénateur républicain de Floride, Rick Scott, a récemment critiqué le vice-président Kamala Harris, que le président Biden a chargé des questions de migration, pour ne pas avoir visité la frontière sud pour voir la situation de près.

«Aujourd’hui, 123 jours après leur entrée en fonction, il est choquant de voir les efforts que vont consentir le président Biden et le vice-président Harris pour éviter de voir par eux-mêmes la crise frontalière», a déclaré Scott. «Les appréhensions à la frontière ont dépassé les 178 000 en avril seulement, soit près de 6 000 par jour. Il s’agit de la sécurité des familles américaines. Nous devons sécuriser la frontière maintenant.

On a demandé à Ruiz si Harris devait visiter la frontière en personne.

“Je suis sûr qu’un jour elle le fera”, a-t-il déclaré lors d’une interview mercredi à Capitol Hill. «Si vous voulez être stratégique, c’est vrai, elle est chargée de s’attaquer aux causes profondes de la migration vers le nord. Vous ne trouvez pas les causes profondes dans une station CBP à la frontière, vous trouvez les causes profondes en parlant à des personnes qui ont fui. Vous parlez aux dirigeants des organisations locales, aux pays qu’ils fuient… aux chefs de file de l’industrie et aux militants des droits de l’homme des Nations Unies, et c’est exactement ce qu’elle fait.

On a demandé à Ruiz s’il pensait personnellement que la situation à la frontière était une crise.

«C’est un dilemme humanitaire, et pour moi, pour une famille qui quitte son pays sous la menace que ses filles soient violées, ou que son fils soit violemment enrôlé dans un cartel ou un gang et qui doit envoyer ses enfants au nord pour la sécurité, sachant qu’il y a risque de faire cela, mais ce risque est bien moindre que le risque s’ils restent à la maison – c’est la crise », a répondu Ruiz.

Le membre du Congrès démocrate de Californie a déclaré que des problèmes liés au changement climatique dans les pays du Triangle du Nord avaient provoqué une crise de la faim.

«La crise, c’est quand vous êtes parent et que vous ne savez pas comment vous allez nourrir vos enfants à cause des ouragans, Eta et Iota, induits par ces changements climatiques», a déclaré Ruiz, «et vous le savez parce que vous allez avoir plus d’ouragans et des ouragans de plus en plus fréquents et intenses qui ont dévasté leur industrie agricole, alors ils souffrent de la faim.

«Et ils ne voient pas comment ça va s’améliorer, et ils ont perdu espoir, et ils vont là où se trouve la nourriture – c’est la crise. Ainsi, lorsque vous traitez cette crise et ses causes profondes, vous réduirez les raisons pour lesquelles les gens font ce dangereux voyage dans le Nord et prennent cette décision désespérée de le faire.