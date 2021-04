À mi-chemin de WandaVision, je vous ai dit ce que la série avait un trou d’intrigue flagrant: il n’y avait absolument aucun Avengers prêt à entrer et à aider SWORD à faire face à la situation de Westview. C’était encore plus ennuyeux compte tenu de la chronologie des événements, car WandaVision a lieu trois semaines seulement après Fin du jeu. Je m’attendais à ce que Marvel «corrige» la situation dans la seconde moitié de la série, car la rumeur disait qu’un Avenger se présenterait dans la finale. Mais le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) n’a jamais réussi. C’était encore plus ennuyeux une fois que nous avons appris qu’une sorcière inconnue nommée Agatha Harkness (Kathryn Hahn) est venue à Westview après avoir détecté l’énergie de la magie de Wanda.

Tout semblait comme si Marvel faisait tout son possible pour cacher les Avengers sans expliquer pourquoi une aide plus professionnelle n’était pas disponible pour les autorités aidant à Westview. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a déclaré que les émissions de télévision n’étaient pas obligatoires pour comprendre les films, mais WandaVision était trop éloigné. Avance rapide vers le milieu de The Falcon and the Winter Soldier, et le spectacle souffre d’un trou d’intrigue similaire. Cette fois, Marvel fait tout son possible pour cacher un autre comportement normal que vous attendez des personnages principaux. Quelques spoilers suivent ci-dessous, alors assurez-vous d’avoir rattrapé l’épisode 3 avant de continuer à faire défiler.

Le faucon et le soldat de l’hiver se déroule six mois après les événements de Fin du jeu, à un moment où le monde se démène encore pour revenir à un sentiment de normalité après le retour de milliards de personnes à la vie. Les Avengers ont battu Thanos à un coût personnel substantiel, mais tout le monde ne le voit pas comme une victoire.

L’émission se concentre sur Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) faisant face aux conséquences de Fin du jeu à divers niveaux personnels et professionnels. Ils doivent tous les deux faire face à leurs démons après leur retour à la vie et la perte de leur meilleur ami.

Rhodey (Don Cheadle) et Sam (Anthony Mackie) dans une scène Falcon and the Winter Soldier Episode 1. Source de l’image: Marvel

Mais Steve Rogers (Chris Evans) n’est pas mort. Marvel a abordé la question dans le premier épisode de la série, lors de cet événement émouvant honorant l’héritage de Steve. La scène ne ressemblait pas à un enterrement, et il n’y avait aucune mention de la mort de Rogers. Nous avons appris qu’il avait pris sa retraite après cette bataille finale contre Thanos et après avoir perdu Tony Stark.

Cela m’amène à l’intrigue flagrante de Falcon. Sam et Bucky semblent faire tout leur possible pour ne pas parler de Steve au présent. Ils le référencent lors de plusieurs échanges hilarants, mais aussi lorsqu’ils sont sérieux. Stan fait un travail incroyable pour exprimer les sentiments de Bucky à propos du refus de Sam de prendre le relais de Captain America dans cette session de thérapie de couple émotionnelle. Bucky a peur que Steve se soit trompé à propos de Sam, et si tel est le cas, Steve pourrait également se tromper à son sujet.

C’est une réalisation déchirante. Ce sont ces sortes de scènes qui prouvent pourquoi les émissions Disney + de Marvel ont un si grand potentiel. Ils révéleront des détails de personnages qui pourraient ne pas apparaître dans les grands blockbusters, car la série télévisée capturera plus de moments de la vie quotidienne des super-héros qui n’impliquent aucune action.

Trois épisodes dans la série, Sam et Bucky ne s’adressent jamais à l’éléphant dans la pièce. Ce ne sont pas seulement les acolytes de Steve, ce sont ses meilleurs amis, alors ils devraient encore parler davantage d’un homme dont nous savons qu’il n’est pas mort. C’est ce qui se passe dans la vie ordinaire.

Ni Sam ni Bucky ne se demandent ce que Steve ferait dans aucune situation, ni n’essaient de lui contacter pour obtenir des conseils. Ils étaient tous les deux époustouflés, mais Steve ne l’était pas. Il est peut-être vieux maintenant, mais il a vécu sur cette Terre brisée pendant cinq ans entre Infinity War et Endgame. Il pourrait avoir le genre d’intelligence à portée de main qui remplace celle de Zemo (Daniel Brühl). Steve serait peut-être mieux placé pour expliquer certaines des mauvaises choses qui se sont produites au cours des cinq dernières années, ou du moins les orienter dans la bonne direction. Prenez Madripoor, par exemple. C’est le genre d’endroit sur lequel les Avengers de Natasha ont dû garder un œil entre les blips.

Ils ne disent même rien pour nous montrer qu’ils s’inquiètent pour Steve. Rogers est un vieil homme, comme Isaiah Bradley (Carl Lumby), que Sam vient de rencontrer. Il ne ressentira peut-être pas les mêmes effets de la vieillesse que les gens ordinaires, mais Steve est maintenant beaucoup plus âgé que Bucky, qui a 106 ans. des minutes se soucieraient inévitablement de son bien-être. Il n’y a pas de «je me demande si Steve va bien» dans leur dialogue. Non « lui avez-vous parlé récemment? » ou « J’aurais aimé pouvoir simplement lui passer un coup de fil. »

C’est ce que vous vous attendez à entendre des amis les plus proches de Steve lors des interactions quotidiennes régulières que la série tente de capturer. Encore plus quand ils essaient de battre un groupe d’antagonistes qui semblent tous avoir les pouvoirs de Steve.

Chris Evans comme Captain America dans AVENGERS: ENDGAME. Source de l’image: Marvel

En plus de tout cela, Sam et Bucky ne se demandent même pas ce que Steve aurait dit à propos de Walker (Wyatt Russell) devenant Captain America. Encore une fois, tout semble que Marvel a fait tout son possible pour éviter d’avoir à faire référence à Rogers par rapport à l’action actuelle.

L’explication la plus simple est que nous devons laisser Rogers partir. Sam sera probablement le nouveau Cap, et Bucky poursuivra sa quête pour guérir et parvenir à la rédemption. Sans oublier que Steve mérite sa retraite. Et Mackie et Stan méritent tous deux les projecteurs d’un spectacle MCU. Nous ne voudrions pas que Steve éclipse l’une des grandes actions que nous avons vues jusqu’à présent, car c’est ce qui pourrait arriver. WandaVision vient de montrer qu’un bon caméo tel que Quicksilver d’Evan Peters peut faire plus de mal que de bien.

Il y a aussi une autre raison pour laquelle Marvel pourrait ne pas vouloir faire référence à Steve. Le studio veut probablement garder le mystère intact. Steve est-il sur Terre? Est-il revenu à sa chronologie alternative? Les Avengers peuvent-ils le contacter si nécessaire? Mais les écrivains auraient pu créer des dialogues non révélateurs pour éviter de gâcher des secrets. Les personnages pouvaient encore parler de Steve comme s’il était vivant, sans donner aucun indice sur l’endroit où il se trouvait ou ce qu’il faisait.

Même le fait que Sharon Carter (Emily VanCamp) ne parle pas de Steve est troublant. Elle était plus qu’un agent de la CIA pour lui.

Cela dit, nous avons encore trois épisodes à faire, l’épisode 5 devrait offrir une sorte de camée surprise, ainsi que des développements très émotionnels. Il est encore temps pour ce trou flagrant du complot The Falcon and the Winter Soldier d’être corrigé.

