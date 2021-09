Il y a un facteur déterminant qui pourrait conduire Polkadot (DOT) dans un avenir proche

Le marché de la crypto pourrait être surpris dans un proche avenir par un joli rallye Polkadot (DOT), alors que son réseau commence à se développer rapidement grâce à un facteur clé.

Au moment d’écrire ces lignes, DOT se négocie à 30,02 $, accumulant un gain de 7,04 % au cours des dernières 24 heures.

Ci-dessous, nous passons en revue la situation actuelle de cette crypto-monnaie et quel est ce facteur qui pourrait faire monter le prix.

L’engouement pour les parachaines

Quand je parle que Polkadot pourrait commencer à voir une accélération de sa croissance, c’est parce que les premières enchères parachaines seront lancées prochainement, pour obtenir l’un des créneaux limités et très demandés au sein du réseau.

On a vu récemment le succès de la première vente aux enchères de slots parachains du réseau Kusama, une blockchain qui permet de tester les applications développées puis de les lancer sur le réseau Polkadot.

Pendant ce temps, le jeton KSM, natif du réseau Kusama, a grimpé plus haut avec une grande force, atteignant même de nouveaux sommets historiques.

La grande positivité autour des enchères peut nous donner une idée de ce qui pourrait arriver au prix DOT dans un avenir proche.

Les prochaines enchères de parachain $ DOT devraient stimuler la demande de Polkadot. Les récompenses symboliques pour les enchères KSM $ ont été incroyables, et j’accumule et jalonne $ DOT en prévision de cela. pic.twitter.com/AehiTuyfSw – CRYPT0SM0G (@ Crypt0Sm0g) 27 août 2021

Pour comprendre l’effet à la hausse des enchères sur le prix de la crypto-monnaie, il est nécessaire de définir que les utilisateurs votent pour les projets participants, bloquant le DOT comme moyen de financer leur startup. Cela exerce à son tour une pression sur l’offre en circulation de la crypto-monnaie native de Polkadot.

Analyse technique Polkadot (DOT), pour prévoir ce qui pourrait arriver dans un proche avenir

Après le krach éclair qui s’est produit mardi dernier, le prix est désormais largement dépassé par rapport au graphique journalier ; cependant, la tendance à court terme est toujours haussière.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 jours SMA sont croisées à la hausse et peuvent fonctionner comme supports dynamiques avant de reprendre la tendance.

Le SMA à 200 jours est également haussier et fonctionne comme support.

Pour penser à vendre, il faut franchir le support à 27,88$, ce qui peut ouvrir la voie à une chute à 25,70$ ou 23,55$.

Graphique hebdomadaire DOT

Sur le calendrier des bougies hebdomadaires, il y a des perspectives positives pour l’avenir proche de Polkadot (DOT).

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont croisées à la hausse et fonctionnent comme des supports dynamiques.

La tendance à moyen terme est à la hausse, grâce à la succession de plus bas et plus hauts de plus en plus élevés.

Cette tendance signifie à son tour le développement d’une dynamique à long terme, qui pourrait facilement chercher à établir de nouveaux sommets historiques.

Analyse Polkadot (DOT), pour prévoir son comportement dans un avenir proche. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

