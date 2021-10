Il y a un jeu basé sur A Quiet Place en préparation

A Quiet Place obtient son propre jeu, grâce à Sabre Interactive, iLLOGIKA et EP1T0ME.

Actuellement en développement, le jeu est un jeu d’aventure d’horreur basé sur l’histoire et basé sur la franchise de films Paramount Pictures.

Le jeu proposera une histoire et un gameplay originaux qui capturent le « suspension, l’émotion et le drame » pour lesquels la série est connue.

iLLOGIKA est le studio qui gère le jeu, et le studio basé à Montréal est composé de développeurs des franchises Rainbow Six et Far Cry, et publié par Sabre Interactive qui est responsable de World War Z et du prochain Evil Dead: The Game.

« L’incroyable succès des films A Quiet Place montre clairement que le public a faim de plus d’aventures dans cet univers, et iLLOGIKA crée sa propre expérience vraiment engageante à la hauteur du nom de cette propriété bien-aimée », a déclaré Saber Interactive, responsable de l’édition. , Todd Hollenshead a ajouté

« Nous sommes fiers de dire que A Quiet Place est le premier jeu que nous sortirons par un studio externe du label d’édition Sabre en pleine croissance. »

Si vous n’êtes pas familier avec la franchise, le premier film, A Quiet Place, est sorti en 2018 et a été réalisé par The Office alun John Krasinski, qui y a également joué aux côtés de sa femme Emily Blunt.

L’histoire tourne autour d’une mère et d’un père essayant de survivre et d’élever leurs enfants dans un monde post-apocalyptique habité par des extraterrestres aveugles prédateurs qui peuvent essentiellement entendre une mouche voler.

Le film a été un énorme succès et a rapporté 350 millions de dollars au box-office sur un budget de 17 millions de dollars, et a donné naissance à la suite, A Quiet Place 2. Initialement prévu pour sortir en 2020, sa sortie a été reportée en raison de COVID-19 et a finalement vu une sortie en mai de cette année.

Le jeu devrait sortir en 2022. Les plates-formes et plus d’informations seront fournies à une date ultérieure.