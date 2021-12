20/12/2021 à 17:37 CET

Tiger Woods est revenu à l’action ce week-end, dix mois après son grave accident de la circulation, et l’a fait avec une deuxième place avec son fils de 12 ans Charlie dans le championnat PNC, joué le week-end dernier au club The Ritz-Carlton à Orlando, Floride (États-Unis). « Je suis heureux et reconnaissant de pouvoir faire cela »il a dit ‘NBC’.

Tiger Woods, 45 ans, vainqueur de 15 titres de tournois majeurs, s’est fracturé les os de la jambe, de la cheville et du pied droits lorsqu’il s’est écrasé avec son véhicule le 23 février à Los Angeles. Le véhicule est entré en collision avec un talus et a dévalé la pente. « J’ai failli perdre ma propre jambe mais je l’ai toujours. Je suis très fatigué, je ne suis pas habitué à ça, » a noté Woods. » Cela aura été ma quatrième ou cinquième ronde de golf jouée cette année. Je suis épuisé. C’était bien d’avoir le chariot« .

« Il y a un long chemin à parcourir. Je ne suis pas à ce niveau. Je ne peux pas rivaliser avec ces gars en ce moment « , a-t-il déclaré sur les mots de Matt Kuchar qui a noté que Tiger est maintenant prêt à revenir. Ce que Woods veut le plus, c’est pouvoir retrouver une vie normale avec son fils. « J’aimerais pouvoir marcher dans les rues avec mon fils. Je fais ce que je peux », a-t-il déclaré.