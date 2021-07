07/10/2021

Le à 21:34 CEST

Le capitaine anglais Harry Kane a déclaré qu'”il y a un niveau d’émotion supplémentaire” dans l’équipe, avant de rencontrer l’Italie en finale du Championnat d’Europe, ce qu’il a qualifié de normal lorsqu’il joue à ce niveau.

“Nous avons fait tomber les barrières tout au long du tournoi, mais nous avons commencé avec l’objectif de le gagner et dimanche soir, nous aurons l’occasion. Voir les fans dans les rues et l’accueil que nous avons eu quand nous sommes arrivés à l’hôtel et quand nous avons quitté le terrain d’entraînement, cela nous montre de quel genre d’occasion il s’agit “Kane a expliqué lors d’une conférence de presse.

“Bien sûr, il y a un niveau d’excitation supplémentaire, mais cela fait partie de ce que c’est de jouer à ce niveau. Beaucoup d’entre nous ont joué au plus haut niveau dans notre carrière. Certains d’entre nous l’ont même fait à la Coupe du monde trois ans il y a, nous devons donc rester calmes et être aussi détendus que possible. Allez-y avec envie et profitez au maximum du moment”il ajouta.

L’attaquant de Tottenham Hotspur a parlé des hommes qui le défendront dimanche, Giogio Chiellini et Leonardo Bonucci. “Ce sont deux défenseurs incroyables. Ils ont beaucoup d’expérience dans ces matches tout au long de leur carrière. Je veux jouer contre les meilleurs défenseurs du monde et ils le sont définitivement », a déclaré Kane.

“Mais cela ne concerne pas que moi. Le match, c’est l’Angleterre contre l’Italie et nous croyons beaucoup en l’équipe. Nous avons beaucoup de points forts dans l’équipe et tout peut arriver en finale.”

Kane accumule déjà quatre buts dans le tournoi et pourrait finir meilleur buteur du championnat, puisqu’il s’agit d’une cible de Cristiano Ronaldo et Patrick Schick.

“J’aurais adoré marquer trois ou quatre buts en phase de groupes. La Coupe du monde a été un début incroyable. Mentalement, je me suis perdu dans la dernière partie du championnat. Maintenant, nous devons vivre dans l’instant, savoir que nous sommes sur la bonne voie. bien comme ça “, a rapporté l’attaquant.