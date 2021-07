Il y a un nouveau bug Touch ID dans iOS 14.7 qui agace les utilisateurs d’iPhone, mais un correctif arrive bientôt

Plus tôt cette semaine, Apple a publié iOS 14.7, une mise à jour quelque peu mineure qui inclut la prise en charge du tout nouveau pack de batterie MagSafe d’Apple. La mise à jour inclut également des modifications apportées à l’application Podcasts, la prise en charge de la famille de cartes Apple, etc. Et bien que les mises à jour tardives dans un cycle de publication iOS corrigent généralement les bogues, la mise à jour iOS 14.7 a apparemment introduit un bogue Apple Watch Touch ID qui agace certains utilisateurs d’iPhone.

Plus précisément, les utilisateurs disposant d’un appareil compatible Touch ID – comme le nouvel iPhone SE, par exemple – constatent qu’ils ne peuvent plus déverrouiller leur Apple Watch via Touch ID.

Comment Touch ID fonctionne avec l’Apple Watch

Bien que le déverrouillage d’une Apple Watch puisse être facilement effectué en entrant un code d’accès, vous pouvez également activer l’option « Déverrouiller avec l’iPhone ». Avec ce paramètre activé, les utilisateurs peuvent déverrouiller leur Apple Watch automatiquement chaque fois qu’ils déverrouillent leur iPhone.

Cette option peut être activée en accédant à l’application Paramètres et en sélectionnant l’option Code d’accès. C’est une implémentation intelligente, mais comme mentionné ci-dessus, la dernière mise à jour iOS 14.7 a mystérieusement contrecarré cette fonctionnalité. Naturellement, de nombreux utilisateurs d’iPhone sont frustrés par la mise à jour.

Que faire si vous êtes impacté par le bug Touch ID Apple Watch

Apple est heureusement conscient du problème. C’est encourageant car parfois des problèmes d’utilisation surviennent et il faut un certain temps à Apple pour même reconnaître qu’un bogue existe. À cette fin, Apple a déjà publié un document de support sur le problème.

Dans l’état actuel des choses, Apple conseille aux utilisateurs de déverrouiller leur Apple Watch en saisissant leur mot de passe. “Cela n’est requis qu’une seule fois, tant que vous gardez votre Apple Watch sur votre poignet”, écrit Apple. Incidemment, une réinitialisation de l’Apple Watch est nécessaire si vous oubliez votre mot de passe.

La bonne nouvelle est qu’Apple résoudra le problème avec une prochaine mise à jour logicielle. Malheureusement, la société n’a pas fourni de calendrier pour le moment où elle pourrait corriger ce bogue embêtant d’Apple Watch.

La solution pour les utilisateurs d’entreprise

Apple écrit :

Si votre Apple Watch est couplée à un iPhone avec un profil de gestion des appareils mobiles (MDM) qui nécessite un code d’accès alphanumérique, vous ne pourrez pas saisir un code d’accès directement sur votre montre.

Au lieu de cela, Apple répertorie les étapes suivantes pour les utilisateurs cherchant à déverrouiller leur Apple Watch :

Demandez à votre administrateur MDM de supprimer l’exigence de mot de passe alphanumérique de votre iPhone. Dissociez et effacez votre Apple Watch. Configurez à nouveau votre Apple Watch.

Apple Watch Series 7 est en route

Mis à part les bugs Apple Watch, du nouveau matériel Apple Watch est en route. Si l’histoire est une indication, nous verrons Apple dévoiler un nouveau modèle Apple Watch en septembre prochain. Bien que les détails restent rares, certaines rumeurs disent que l’Apple Watch Series 7 sera dotée d’un facteur de forme plus compact. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l’appareil pourrait présenter un tout nouveau facteur de forme.

D’autres rumeurs sur l’Apple Watch Series 7 incluent de nouvelles options de couleur et un écran légèrement plus grand grâce à des lunettes plus fines. Il existe également un rapport selon lequel Apple travaille sur un modèle Apple Watch «robuste» pour les athlètes et les randonneurs sérieux.

