Il y a un nouveau contrôle secret de stimulation à venir – et vous devez demander ou vous n’en obtiendrez pas – .

Tous les précédents chèques de relance que les Américains ont reçus depuis mars 2020, avec le début de la pandémie de coronavirus, ont partagé au moins une chose en commun – des chèques de 1200 $ et 600 $ distribués par l’administration Trump aux paiements directs qui comprenaient 1400 $. chèques envoyés après la signature par le président Biden du plan de sauvetage américain de 1,9 milliard de dollars en mars. Pour la plupart des Américains, tous ces chèques de relance apparaissaient automatiquement dans les boîtes aux lettres ou dans les comptes bancaires, sans qu’aucune action ne soit nécessaire de la part du destinataire.

C’est une chose qui rend ce nouveau test de stimulation dont nous aimerions vous parler, dont beaucoup d’entre vous ne savaient probablement même pas qu’il existait, si différent. Celui-là? Vous ne l’obtiendrez que si vous le demandez réellement.

Le plan de sauvetage américain qui a lancé une série très médiatisée de chèques de relance de 1400 $, que l’IRS envoie par vagues depuis l’adoption de la loi, a également rendu possible une expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants – qui, entre autres, prévoit des millions de familles à partir de juillet avec des paiements allant jusqu’à 3 600 $ au cours d’une année pour chaque enfant admissible. C’est en fait l’une des caractéristiques les plus marquantes de la loi de relance, avec des paiements directs qui commenceront à apparaître dans les comptes bancaires des bénéficiaires à la mi-juillet. Pendant ce temps, la législation de relance comporte également de nombreux autres avantages quelque peu cachés et plus obscurs, comme nous l’avons mentionné ci-dessus.

Parmi eux, il y a quelque chose appelé le Fonds d’aide aux propriétaires, dont le nom garantit qu’il est assez explicite. L’idée ici est qu’un pot d’argent soit disponible pour aider les propriétaires aux prises avec des choses comme les paiements hypothécaires ainsi que les taxes, les cotisations d’association et d’autres paiements associés à l’accession à la propriété. Même le paiement de choses comme les factures de services publics et les frais d’assurance. «L’American Rescue Plan fournit près de 10 milliards de dollars aux États, aux territoires et aux tribus pour venir en aide aux propriétaires les plus vulnérables de notre pays», explique une fiche d’information du département du Trésor.

«Les utilisations de financement applicables incluent les paiements hypothécaires en souffrance, ce qui permet aux Américains de tout le pays de faire un pas dans la bonne direction vers la stabilisation des ménages. Ces mesures nécessaires permettront de minimiser les saisies dans les mois à venir, d’alléger la capacité des abris d’urgence et d’atténuer les infections potentielles au COVID-19. »

Voici qui se qualifie:

Il va sans dire, d’après le nom de cette réserve de financement, que vous devez être propriétaire. Vous devrez également travailler pour rembourser un solde hypothécaire de moins de 548 250 $, et votre première étape pour obtenir le financement devrait être de contacter votre agence nationale de logement. Des informations sur les 50 d’entre eux peuvent être trouvées ici.

Parmi les autres avantages quelque peu surprenants de l’American Rescue Plan, dans le même esprit, il y a quelque chose appelé le State and Local Coronavirus Fiscal Recovery Fund. Comme nous l’avons noté précédemment, ce financement est destiné aux États, aux comtés et aux villes, qui seront autorisés à le distribuer aux ménages qui ont connu des difficultés en raison de la pandémie.

Voici ce que le Trésor américain a à dire à propos de ce pot d’argent: «Les gouvernements locaux recevront des fonds en deux tranches, dont 50% à partir de mai 2021 et le solde livré environ 12 mois plus tard. Les États qui ont connu une augmentation nette du taux de chômage de plus de 2 points de pourcentage entre février 2020 et les dernières données disponibles à la date de certification recevront l’intégralité de leur allocation de fonds en un seul versement; les autres États recevront des fonds en deux tranches égales. »

