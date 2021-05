Il y a un nouveau favori à Land Deshaun Watson ⋆ .

Alors que l’assaut du contenu de Deshaun Watson a un peu ralenti, dans les coulisses, il y a encore beaucoup d’activité en cours avec le Houston Texans Quarterback. L’écrivain vétéran de la NFL Peter King a les Eagles comme favoris pour débarquer le quart des Texans Deshaun Watson.

King, qui a admis que cette situation est «impossible» à prévoir, a un «instinct» qu’il atterrira à Philadelphie, classant les Eagles comme co-favoris 3-1 avec les Panthers de la Caroline.

Via Football Morning en Amérique:

