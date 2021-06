Il y a un nouveau film préquel du “Seigneur des Anneaux” qui sortira en salles – .

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim sera la toute première sortie en salles dans la Terre du Milieu de JRR Tolkien depuis Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées a fait ses débuts en 2014, mais contrairement à aucun des films précédents de la franchise, La guerre des Rohirrim sera un long métrage d’animation. New Line Cinema fera équipe avec Warner Bros. Animation pour produire le « long métrage d’animation original », qui devrait être réalisé par Kenji Kamiyama (Ultraman, Ghost in the Shell : SAC_2045).

Ce film d’animation autonome « ​​explore et développe l’histoire inédite de la forteresse de Helm’s Deep, plongeant dans la vie et l’époque sanglante de l’une des figures les plus légendaires de la Terre du Milieu ; le puissant roi du Rohan – Helm Hammerhand.

Selon les écrits de Tolkien, Helm Hammerhand est né en TA 2691 — environ 200 ans avant Bilbo Baggins. Il devient roi du Rohan à l’âge de 50 ans, à la mort de son père Gram. Il a reçu le titre Hammerhand après avoir frappé Freca, un seigneur du Rohan, si fort qu’il est mort. Helm’s Deep, qui est l’un des lieux les plus emblématiques de la trilogie de livres et de films, a été nommé d’après le roi Helm.

En plus d’être situé dans le même monde que les romans originaux de Tolkien, La guerre des Rohirrim serait également une “pièce d’accompagnement” de la trilogie cinématographique originale qui est sortie en salles il y a vingt ans, “avec une histoire et des éléments artistiques tissés tout au long qui reconnecteront fans à l’excitation et aux merveilles cinématographiques de la Terre du Milieu. En d’autres termes, c’est plus qu’un simple spin-off d’anime.

Carolyn Blackwood, COO pour Warner Bros. Pictures Group, et Richard Brener, président et CCO pour New Line Cinema, ont partagé la déclaration suivante jeudi :

« Nous tous chez New Line ressentons une profonde affinité pour le monde extraordinaire créé par JRR Tolkien, donc l’opportunité de replonger dans la Terre du Milieu avec l’équipe de Warner Bros. Animation est un rêve devenu réalité. Les fans connaissent Helm’s Deep comme le théâtre de l’une des plus grandes batailles jamais filmées et, avec bon nombre des mêmes visionnaires créatifs impliqués et le brillant Kenji Kamiyama à la barre, nous ne pourrions être plus excités de livrer une nouvelle vision de son histoire qui invitera le public mondial à découvrir la saga riche et complexe de la Terre du Milieu d’une nouvelle manière passionnante. »

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim n’a pas de date de sortie, mais New Line dit que le film “est accéléré pour le grand écran”. Sola Entertainment (Tower of God, The God of High School) animera le film, Jeffrey Addiss et Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance) écrivent le scénario et le casting vocal est actuellement en cours.

