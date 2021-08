Il y a un nouveau jeu mobile Call Of Duty en développement

Bien qu’Activision Blizzard soit actuellement impliqué dans un procès en Californie au sujet de sa prétendue culture de harcèlement et de discrimination, la société continue de faire avancer les annonces de nouveaux jeux. Le PDG Bobby Kotick a commencé le dernier appel de résultats en reconnaissant le procès, avant de continuer à faire des annonces, notamment un nouveau jeu Call of Duty de Sledgehammer Games et un nouveau jeu mobile Call of Duty.

“Nous avons établi un nouveau studio interne mobile et ajoutons agressivement le mobile [inaudible] à travers plusieurs équipes, dont Beenox et Activision Shanghai”, a déclaré le président d’Activision Rob Kostich lors de l’appel. “Ces équipes dirigent le développement d’un nouveau titre mobile non annoncé dans l’univers Call of Duty qui, nous l’espérons, aidera la franchise à atteindre de nouveaux sommets. “

Lecture en cours : j’ai joué à chaque Call of Duty en 2021 (partie 1)

Alors qu’un certain nombre d’anciens jeux mobiles existent dans la franchise Call of Duty, Call of Duty: Mobile est l’objectif principal d’Activision depuis sa sortie en 2019. Aujourd’hui, Activision PR a confirmé qu’un nouveau projet mobile est en cours pour la franchise, ainsi que la création d’un nouveau studio mobile interne qui sera soutenu par Beenox et Activision Shanghai Studios.

