Il y a un nouveau jeu South Park en préparation, a confirmé Matt Stone

Par Dom Peppiatt

8 août 2021 23:08 GMT

Il y a un nouveau Parc du Sud jeu en développement, et celui-ci sera en 3D et développé par un studio interne créé par Trey Parker et Matt Stone, a détaillé un nouveau rapport.

Un rapport de Bloomberg a fait la lumière sur l’accord de 900 millions de dollars du duo avec ViacomCBS (censé être évalué à environ 900 millions de dollars) qui verra le couple continuer la série jusqu’à la série 30 et créer 14 films pour la franchise.

En plus de la série prolongée et des films, il y a aussi un jeu en préparation dans le studio interne de Parker et Stone qui n’a pas encore été nommé. Une note distincte de Bloomberg dans une newsletter (paywall), citant un e-mail de Matt Stone, confirme que le jeu est réel et en développement maintenant.

Regarder sur YouTube

Il semble que, contrairement aux deux précédents titres très médiatisés lancés par la société, celui-ci ne sera pas créé en collaboration avec Ubisoft (bien qu’un éditeur pour le jeu n’ait pas encore été révélé).

South Park The Stick of Truth (lancé en 2014) et South Park: The Fractured but Whole (lancé en 2017) ont tous deux été développés avec l’éditeur français, bien qu’Obsidian ait développé ce dernier jeu.

Des rumeurs antérieures avaient suggéré que ce jeu serait un titre 3D – passant du 2D plus traditionnel de style South Park des jeux précédents –

“Nous faisons ce que nous voulons, et ils le soutiennent assez”, a déclaré Matt Stone, parlant du contrôle créatif que lui et son partenaire d’écriture Trey Parker ont sur la série. “Nous sommes les gars les plus chanceux de la télévision de cette façon.”

Parker et Stone financent le jeu eux-mêmes, il va donc de soi qu’ils seront plus près du développement cette fois-ci que dans les titres précédents.

La paire a déjà déclaré qu’elle aimerait créer un RPG en monde ouvert (merci, PCGamesN), nous sommes donc impatients de voir quelle sera la configuration de ce nouveau titre.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.