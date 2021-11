Il y a un nouvel ajout dans la galaxie crypto appelé Dogelon Mars (ELON)

C’est l’une des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide aujourd’hui, prenant rapidement de l’ampleur en raison de ses fonctionnalités incroyables.

Le monde de la crypto a attiré suffisamment de joueurs, et ce n’était qu’une question de temps avant que quelques cadets de l’espace crypto ne conquièrent un nouveau territoire. Les altcoins ont pris beaucoup d’importance ces derniers temps et ont maintenant exploré l’espace, Mars pour être précis avec Dogelon Mars (CCC : ELON-USD). À partir du moment où vous avez jeté les yeux sur l’espace crypto, il n’a cessé d’augmenter. Dogelon Mars a déclaré qu’il ne s’agit pas simplement d’une monnaie mème, mais qu’il est plutôt présenté comme une monnaie universelle absolue pour le peuple.

Sur les marchés de la cryptographie en constante croissance, les investisseurs sont toujours à la recherche d’opportunités de retour sur leurs investissements. Dogelon Mars a fait sentir sa présence au bon moment, offrant des possibilités illimitées aux investisseurs sur un marché que l’on croyait en faillite. Au fil du temps, il s’est avéré être l’un des marchés les plus lucratifs aujourd’hui. L’entrée Dogelon Mars montre que les crypto-monnaies sont là pour rester et ont une longue durée de vie sur les marchés.

Dogelon est basé sur un modèle de pool de liquidité qui a un approvisionnement total de 1 quadrillion d’ELON, dont 50% ont été envoyés au portefeuille du fondateur d’Ethereum (CCC : ETH-USD), Vitalik Buterin, qui est une pratique continue pour le thème du chien. . altcoins qui ont fait beaucoup de bruit sur les marchés d’aujourd’hui. Au contraire, les 50 % restants se trouvent dans un pool de liquidité inaccessible. Il n’y a pas de prévente Dogelon qui vous donne accès aux développeurs ou aux premiers investisseurs avant qu’elle ne soit attribuée au public.

Dogelon Mars a commencé avec un investissement de 100 $ et ceux qui avaient investi tôt font un montant impressionnant. Il est toujours rentable d’investir dans des pièces ou des jetons bien documentés, car ils offrent des rendements énormes, comme Dogelon l’a offert depuis son lancement. Il existe de nombreuses options pour acheter Dogelon Mars via des échanges mineurs comme Poloniex et 0x Protocol. Cependant, l’échange le plus populaire pour le jeton est UniSwap (CCC : UNI-USD). Alors qu’est-ce que tu attends? Allez-y et investissez dans les crypto-monnaies les plus lucratives aujourd’hui : Dogelon Mars.