“Il y a un problème et nous devons le résoudre”

Marc Marquez C’est celui qui a réalisé le plus de tours lors du test post-GP de Catalogne, en réalisant 87 tours au cours desquels il a testé diverses solutions aérodynamiques. “Je suis détruit. Aujourd’hui, j’ai souffert, mais j’avais besoin d’une journée comme celle-ci, juste à rouler. J’ai essayé beaucoup de choses sur le vélo. Cette journée sera importante pour l’avenir. Nous avons trouvé beaucoup d’informations et c’est la clé En général, ça a été une bonne et productive journée & rdquor;, résume.

Après le GP de Catalogne, au cours duquel il a subi sa troisième chute consécutive en course, Marc a déjà détaillé les gros problèmes de la Honda. « En accélération, nous ne pouvons pas obtenir d’adhérence et en entrée de virage, nous ne pouvons pas arrêter la moto car il n’y a pas d’adhérence à l’arrière. Ce sont deux problèmes différents dans deux domaines différents, mais je pense que la solution est la même. Quand on s’arrête sur une pente raide, ça nous arrive comme Pol et moi. Si vous vous en rendez compte, descendez et ne tombez pas. Par contre, si vous perdez en accélération, vous le faites tout le long de la ligne droite et ça fait mal toute la course », a-t-il expliqué. Cela mis à part le problème qu’ils ont déjà avec le Michelin et une partie avant beaucoup plus critique que le reste des vélos.De la grille.

« Le résultat à Barcelone a été pire que prévu, les deux pilotes sont tombés et ce n’est pas bien & rdquor ;, concède le team manager de Repsol Honda, Alberto Puig. Après l’essai de lundi, l’ancien pilote barcelonais reconnaît qu’il y a des inquiétudes au HRC car les quatre pilotes, tous deux partants Marc Marquez et Pol Espargaró, comme les satellites LCR. Alex Marquez et Nakagami souffrent cette année avec leur moto : « Honda ne cherche jamais d’excuses et ses pilotes non plus. Il y a un problème, nous devons le résoudre et nous y travaillons. En ce moment, c’est une priorité », dit-il. Puig.

En route pour le GP d’Allemagne, un circuit traditionnellement propice A la marque à l’aile dorée, le patron de l’équipe Repsol Honda précise que « Le Sachsenring est un circuit où nos pilotes ont toujours été rapides, en particulier Marc. Mais pour le moment, nous n’avons pas les circonstances idéales pour faire un grand pas entre les courses, c’est-à-dire de Barcelone pour ensuite obtenir un grand résultat en Allemagne. Dans tous les cas, bien sûr, nous essaierons & rdquor ;, des points Puig, qui célèbre le retour des supporters dans les tribunes de Montmeló, tout en soulignant que “la situation mondiale se rapproche de la normalité pour tout le monde mais pour nous, ce ne sera pas normal tant que nous ne gagnerons pas à nouveau & rdquor ;.

Egalement en référence à Allemagne, Pol Espargaró Il a expliqué après le test que “nous avons trouvé quelque chose que nous pouvons peut-être utiliser au Sachsenring mais nous devrons attendre d’être là-bas, voir quels pneus nous utilisons et voir si ce que nous avons trouvé ici, nous pouvons l’utiliser là-bas. Mais de toute façon, il a été une journée positive. J’ai subi une chute malheureuse à cause d’un autre pilote mais nous avons quand même pu boucler de nombreux tours. des choses que nous n’aimons pas Ils les aiment et nous devons les améliorer. Si nous sommes capables d’améliorer ces problèmes, nous pouvons regarder vers l’avenir. C’est ce que nous essayons de faire, faites juste attention aux petits détails sur la moto actuelle. Et je pense que nous pouvons être heureux avec le sentiment.