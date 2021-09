“Il y a un risque de voir un train de voitures samedi et dimanche”

09/09/2021 à 18h45 CEST

.

Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1 avec Renault en 2005 et 2006, a apprécié le classement au sprint, qui sera testé pour la deuxième fois lors du Grand Prix d’Italie de ce week-end, bien qu’il ait averti qu’en raison de la différence de performances entre les voitures, il y a “risque de voir un train de voitures le samedi et un autre le dimanche”.

“Je suis favorable à tous les changements qui donnent plus d’action sur la piste, mais si le rapport de forces entre les équipes ne change pas, il y a le risque de voir un train de voitures samedi et un autre dimanche”, a-t-il déclaré. lors de la conférence de presse officielle, selon le site motorsport.com.

« Nous n’avons eu que l’expérience de Silverstone et il est encore trop tôt pour évaluer ce format. En Angleterre, cela a bien fonctionné, tandis qu’à Monza, il sera plus difficile de dépasser et probablement la course de samedi pourrait être moins spectaculaire », a-t-il ajouté.

Un Alonso qui a proposé une solution possible : « Si les choses continuent comme ça, nous devrions intervenir en qualifications vendredi, introduisant la ‘superpole’ en un seul tour. Dans ce cas, même une petite erreur paierait cher et les pilotes seraient obligés de tout donner pour récupérer & rdquor;, a-t-il proposé.

Le pilote asturien arrive à Monza, où il s’est imposé en 2007 avec McLaren et en 2010 avec Ferrari, avec des objectifs assez différents de ceux de ces années-là. Aux commandes de l’Alpine, à son retour en Formule 1 deux saisons plus tard, il continue de gagner en sensations face au changement de réglementation en 2022.

Penser à une victoire dans le reste de la saison, comme celle remportée par son coéquipier Esteban Ocon en Hongrie et à laquelle il a participé en tenant Lewis Hamilton et sa Mercedes derrière pendant dix tours, semble compliqué à moins qu’il y ait une course folle et tente ta chance. .

« La course en Hongrie était spéciale en raison de l’accident au départ qui a mis KO plusieurs voitures et de la décision d’Hamilton de ne pas changer de pneus au deuxième départ. Il y a eu des circonstances atypiques qui nous ont permis d’obtenir un résultat extraordinaire pour nous-mêmes. Nous sommes conscients que dans des conditions normales, cela n’aurait pas été possible et Nous ne visons pas une autre victoire cette saison, mais si une autre course folle devait se produire & mldr; qui sait & rdquor;a-t-il déclaré.

Le pilote espagnol a assuré qu’ils n’incorporaient pas de grandes améliorations à Monza, car dans l’équipe ils pensent à la saison prochaine : « Nous n’aurons pas de nouvelles techniques. Le développement de la voiture a déjà été arrêté pour certaines courses car toutes les ressources sont destinées à la voiture 2022. La seule nouveauté sera l’aileron arrière spécifique pour Monza. A Spa nous en avions un avec moins d’appui et ici nous en utiliserons un encore plus extrême & rdquor;, a-t-il assuré.

Un Fernando Alonso qui a eu 40 ans le 29 juillet et que l’on voit concourir à 50 ans : « Où est-ce que je me vois dans 10 ans ? Je n’en ai aucune idée. J’adore les sports mécaniques et je pense que je vais courir quelque part & rdquor;, mentionné.