Il y a un secret caché à l’intérieur de l’ensemble de blocs de questions LEGO Super Mario

Image : LEGO

C’est étrange de donner un avertissement de spoiler pour un ensemble LEGO, mais cet article va évidemment gâcher des éléments des secrets et des surprises du bloc de questions. Si vous voulez entrer frais, arrêtez déjà de lire.

Depuis l’annonce de l’ensemble LEGO Super Mario Question Block, nous nous demandons… qu’est-ce qui se passe avec ce petit rabat à l’avant ? Celui-ci:

Image : LEGO

Ce n’est certainement pas un hasard. Il y a quelque chose là-dedans, et nous voulons savoir ce que c’est.

Eh bien, bonne nouvelle : les critiques pour cet ensemble sont disponibles, et il s’avère que LEGO nous cachait sournoisement un secret tout le temps, comme nous le pensions. En fait, ils ont carrément menti (par omission) à ce sujet pour garder le secret, sans aucune mention sur la page du produit !

Il y a une porte cachée à l’avant du bloc de questions, et la faire glisser pour l’ouvrir révélera un tout petit Bowser. En appuyant sur ce Bowser, vous ouvrirez une deuxième porte secrète (le volet que nous avons remarqué), derrière laquelle se trouve une reconstitution miniature du Bowser dans la bataille du monde des ténèbres :

Image : Jeu de briques Image : Nintendo

Regardez aussi à quel point Bowser est petit :

Images : briques

Si cela ne vous dérange pas plus de spoilers LEGO, la critique de Brickset couvre les éléments internes complexes et la qualité de la construction, ainsi que la façon dont les figurines LEGO Mario et LEGO Luigi interagissent avec l’ensemble, donnant accès à “de la musique et des sons uniques”. ainsi que de pouvoir trouver 10 Power Stars cachées.

Mais l’œuf de Pâques le plus secret de tous est que l’ensemble, qui sort le 1er octobre et coûte 159,99 £ / 169,99 $, compte 2064 pièces, comme dans “Super Mario 64”. Cela peut sembler une coïncidence, mais l’ensemble LEGO Saturn V contenait exactement 1969 pièces – comme l’année où l’humanité a atterri sur la Lune.

150 livres, ce n’est pas trop à dépenser en LEGO, n’est-ce pas ? Merci de nous valider dans les commentaires ci-dessous.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.