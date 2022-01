Il y a un téléphone 2022 que vous êtes vraiment impatient de voir

2022 vient de commencer et nous nous attendons à ce que ce soit une année assez solide dans l’espace des smartphones. Nous voyons de plus en plus de téléphones pliables rivaliser avec les produits de Samsung, Mediatek semble enfin avoir un véritable rival au silicium phare de Qualcomm, Snapdragon, et le milieu de gamme continue de faire des gains impressionnants.

Nous attendons des tonnes de téléphones de haute qualité cette année, mais quels sont les appareils les plus attendus ? Nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority et voici ce que vous avez dit.

Quel téléphone attendez-vous le plus en 2022 ?

Résultats

Plus de 1 700 votes ont été recueillis après la publication de ce sondage le 5 janvier, et il s’avère que le choix le plus populaire était la série Galaxy S22 de Samsung. Un peu plus de 24% des personnes interrogées ont déclaré que c’était le téléphone qu’elles attendaient le plus en 2022.

Ce n’est pas une surprise, car la série Galaxy S de Samsung est essentiellement le visage d’Android sur les marchés du monde entier. De plus, le Galaxy S22 Ultra devrait gagner un emplacement S Pen pour la première fois dans la série principale Galaxy S, ce qui en fait un appareil intrigant pour les fans de Note.

En deuxième position se trouvait la série Google Pixel 7, avec près de 18% des lecteurs interrogés affirmant que c’était le téléphone qu’ils attendaient le plus en 2022. Google a frappé la balle du parc avec la série Pixel 6, apportant un nouveau matériel de caméra comme ainsi qu’un chipset personnalisé pour la première fois. Nous imaginons donc que de nombreux passionnés sont impatients de voir comment Google peut s’appuyer sur cela.

Un téléphone Android ne complète cependant pas le podium, car le troisième choix le plus populaire était la gamme iPhone 14 avec 11,5% des voix. Les iPhones 2022 d’Apple devraient enfin abandonner la large encoche au profit d’une découpe perforée, tandis que les fuites indiquent également un déverrouillage du visage sous-écran et un appareil photo principal de 48 MP pour l’enregistrement 8K.

Sinon, le Xperia 1 IV de Sony et le Google Pixel 6a complètent le top cinq. Certains des téléphones qui ferment la marche incluent le Honor Magic V (0,29 %), la série Redmi K50 (0,5%) et l’Oppo Find X4/X5 Pro (0,8%). On devine ce sentiment pourrait changement plus proche du lancement pour les téléphones Redmi et Oppo en particulier.

Techngro : J’attends avec impatience celui qui fabrique le meilleur appareil de milieu de gamme pour 300 $. senorsmile : Pinephone pro ! Farhan Ahmad Tajuddin : Je lorgne définitivement sur Mk4 Sony Xperia 1/5 et ASUS Zenfone 9. Sony et ASUS sont actuellement la seule marque à conserver la prise casque 3,5 mm toujours d’actualité sur les modèles phares. Je ne sais pas s’il y aura un Motorola RAZR 2022, bien qu’il serait intéressant de le voir se produire pour de vrai puisque le RAZR 5G 2020 a toujours un superbe design à ce jour. 🇦🇺Marshall: Surpris que les tarifs de la famille Mi 12 soient si bas, compte tenu du nombre de coups que les 11 ont infligés. Konrad Uroda-Darłak : Tout est ennuyeux. Peut-être l’année prochaine 🙂 nemo: Sony xperia 5 mark 4

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire ! Y a-t-il des segments d’appareils spécifiques que vous attendez avec impatience en 2022 (par exemple, pliables, produits phares traditionnels, milieu de gamme) ?

